Abascal llama «terroristas callejeros» a los indultados de Zaragoza y acusa a Sánchez de «promoverlos»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la infamia que este lunes ha aprobado el Consejo de Ministros de indultar a los dos integrantes de los 6 de Zaragoza, a los que llama «terroristas callejeros», tras ser condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en la capital aragonesa durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

Abascal, en un vídeo grabado en el Congreso, asegura que «Sánchez no disimula: está indultando a los terroristas callejeros que atacan a las personas que van a los mítines de Vox. Sánchez promociona la violencia contra los españoles que denuncian su corrupción y su traición», ha escrito en redes sociales.

Abascal añade en el vídeo colgado en redes sociales, que los «tipos» indultados atacaron un acto de su partido, agrediendo a un policía y a asistentes, «lanzando adoquines, cometiendo agresiones y profiriendo amenazas»; y que por ello fueron condenados por los tribunales por desórdenes públicos agravados y por atentado agravado.

Lo alienta, lo indulta, lo premia y recibe sus votos… …Sánchez se ha convertido en un promotor del terrorismo. pic.twitter.com/XRxfPGgsw9 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 23, 2025



Abascal culpa a Sánchez porque «indulta el terrorismo cuando se trata de acosar a actos de la oposición. Sánchez premia al terrorismo, como ha hecho con Hamás. Sánchez recibe los votos del terrorismo, como ha hecho en el Parlamento, para obtener una investidura. Y Sánchez promueve el terrorismo y lo incita, como ha hecho con la Vuelta a España para impedir su celebración», ha aseverado.

A su juicio, Sánchez no sólo es «un indecente, un corrupto y un traidor», sino «un promotor del terrorismo utilizando las instituciones del Estado», ha apostillado.