El voto de Vox en el mismo sentido que el PSOE para tumbar la investidura de Fernando López Miras (PP) el pasado 10 de julio en Murcia «no fue algo aislado». Así lo ven fuentes de Génova, que auguran continuidad en el tiempo al alineamiento de dichas fuerzas, viendo factible que puedan bloquear -como ha ocurrido en Murcia- una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo pese a superar el próximo domingo los 150 escaños y reunir más diputados que PSOE y Sumar juntos.

Si bien los populares no descartan llegar a la mayoría absoluta el 23J, ya preparan su argumentario para un escenario de inestabilidad, alertando en su carrera hacia La Moncloa de lo que califican como «el bloque del ‘no’ en Murcia». Esto es, el formado por PSOE, Podemos (Sumar) y Vox que impidió que el candidato del PP y presidente en funciones fuera investido en esta comunidad tras haber obtenido un 43% de votos el 28M, quedando a sólo dos escaños de la mayoría absoluta.

En este contexto, las fuentes del PP apuntan que en el debate a tres de este miércoles que organiza TVE también se verá en acción al «bloque del ‘no’» tratando de «desgastar la imagen del candidato del Partido Popular como único recurso para dar la vuelta a los sondeos». Y es que Feijóo no estará en dicho debate televisado porque TVE -la cadena pública que depende del Gobierno- no atendió su petición de que también fuera invitados quienes han sido los socios de Pedro Sánchez en la «gobernabilidad del país» en esta legislatura: Aitor Esteban, del PNV; Oriol Junqueras, de ERC, y Arnaldo Otegi, de Bildu.

Asimismo, el líder del PP, como comentó el pasado fin en una conversación con periodistas, rechaza prestarse al juego de Sánchez, que buscará, como ya ha avanzado, escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta por un lado; y Feijóo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que este último, al que califica de «extrema derecha», puede ser vicepresidente en un Gobierno del PP.

Desde el equipo de Feijóo remarcan que el jefe de la oposición no va prestarse a «debates incompletos de juegos trucados», calificando además como algo «deshonesto» que la presidencia de RTVE, que ostenta de forma interina Elena Sánchez, próxima al PSOE, haya «excluido» de este debate a otras fuerzas que han pactado leyes clave con el Gobierno socialcomunista en esta legislatura.

«Todos contra Feijóo»

Además, las fuentes del PP creen que este segundo debate (tras el que ganó el líder del PP a Sánchez en Atresmedia el 10J) será un «todos contra Feijóo» y en él se confirmará que el candidato popular es «el rival a batir por parte de todos los partidos, que comparten estrategia».

Asimismo, según advierten desde Génova, en dicho espacio se verá a «tres candidatos que ya saben que no van a ganar las elecciones», es decir, será un debate de perdedores que «están unidos en el objetivo de que España no tenga un gobierno con mayoría del Partido Popular», añaden. Y avisan: «Su única aspiración es el bloqueo de nuestro país». «A España no le interesa ni la división, ni la bronca ni el bloqueo de unos y de otros», sentencian las fuentes populares.

«Bloqueo o Gobierno»

Precisamente, este martes en un mitin en Palma de Mallorca, Feijóo incidió en que el domingo se vota «bloqueo o Gobierno; peajes de las minorías o mayoría; sanchismo o cambio». «Para votar al sanchismo, a los que te hacen un chantaje, o a los que bloquean, hay muchas opciones y papeletas», manifestó en el Centro de Convenciones Hipotels Playa de Palma, donde también intervinieron la presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, y el candidato número uno al Congreso por esta circunscripción, José Vicente Marí.