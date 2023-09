Investidura de Alberto Núñez Feijóo hoy en directo | Votación en el Congreso de los Diputados

La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo continúa hoy, miércoles 27 de septiembre, en el Congreso de los Diputados donde tendrá lugar la votación. Tras un discurso del líder del PP de cerca de dos horas, hoy es el turno del resto de grupos parlamentarios que no pudieron intervenir en la sesión de ayer y, una vez que acabe, se producirá una votación que se realizará en voz alta. Te contamos en directo la última hora y cómo va la investidura de Alberto Núñez Feijóo hoy.

Investidura de Feijóo en directo

Catalán: «Feijóo es lo mejor para Navarra»

Alberto Catalán: «Votaremos al señor Feijóo porque es lo mejor para los intereses de Navarra. Hay que acabar con el blanqueamiento de los herederos políticos de ETA y con la humillación de las víctimas de ETA. El relato de la barbarie no lo pueden escribir los verdugos, sino las víctimas».

Catalán (UPN): «No se puede pactar con asesinos y con prófugos»

El diputado de UPN, Alberto Catalán: «No pueden gobernar España aquellos que quieren acabar con este país. El Gobierno de una nación no puede estar sometido al chantaje permanente de los que quieren romper este país. No se puede pactar con los que llevan en sus listas electorales a asesinos y con quienes no condenan el terrorismo de ETA. Que quede claro, el señor Josu Ternera es un asesino miserable y cínico. No se puede negociar tampoco con prófugos de la Justicia ni se puede recurrir a referéndums completamente ilegales. No todo vale por mantenerse en el poder».

Valido: «Votaremos sí a Feijóo»

Cristina Valido: «He subido a la tribuna con un voto en la mano: el sí a Feijóo. Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias».

Cristina Valido: «Los asuntos canarios no serán menos importantes que otros»

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido: «A ver si tengo suerte y Sánchez regresa antes de que termine intervención porque tenemos cosas que decirle. Se equivocan si piensan que he venido aquí a hacer presidente a uno o a otro. Puede que esté sola, pero los asuntos canarios no serán menos importantes que todos los que hemos escuchado aquí. Todavía no entienden los derechos de los canarios».

Rego: «Feijóo gobernaría contra Galicia»

Néstor Rego: «Si Feijóo fuera elegido presidente del Gobierno, no vacilaría en aplicar políticas contra los intereses de Galicia. Galicia perdió más de 40.000 empleos durante su Gobierno en la Xunta».

Néstor Rego: «Votaremos no a su investidura»

El diputado del BNG, Néstor Rego: «El BNG va a votar en contra de su investidura, supongo que no les pilla por sorpresa. No es el qué sino el por qué. No sé si ustedes se sentirá especialmente cómodo de su galleguidad por sus vínculos con la extrema derecha más rancia madrileña».

Feijóo a Junts: «Han pasado de ser el Le Pen de la política española al puntal de la sanchismo»

Feijóo: «Junts ha pasado de ser el Le Pen de la política española y la derecha xenófoba, como decía Sánchez de Junts hace poco, a ser ya el puntal progresía del sanchismo».

Feijóo a Bildu: «Es un inmenso honor que no me voten»

Alberto Núñez Feijóo a Bildu: «Ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿Cuántos trabajadores se cargaron? Llevaré con honor cada no que tenga, para eso me presento. De los que no creen que España es una democracia completa, lleva con especial honor esos noes. Es un honor saber que no me van a votar. Si ustedes me votasen, tendría que saber cuál es mi precio, porque si se lo pregunto al PSOE no me lo va a decir. Es un honor saber que el señor Otegi sólo puede ordenar sobre mí el ‘no a la investidura».

Feijóo: «¿Es más inestable un Gobierno del PP que uno de Sánchez?»

Alberto Núñez Feijóo a Aitor Esteban: «Mi objetivo era decir lo que pienso, no sé si esto conlleva a hacer a amigos pero sí nos lleva a entendernos. Me dice que no tengo los votos suficientes, ¿entonces es más inestable 137 escaños que 121? ¿Es más inestable el Gobierno del PP que el Gobierno de Sánchez? Esto no se lo cree nadie. Como aquí nadie felicita a nadie, permítanme que felicite a los dos únicos partidos que han ganado escaños: a Bildu por ganar un escaño más y al PP por conseguir 48 más. Vuelvo a reiniciar. Quiero felicitar a Bildu que ha conseguido un escaño más, al PSOE que ha conseguido un escaño más, y al PP que ha conseguido 48. Deberían ir acostumbrándose a la sorna gallega».

Esteban a Feijóo: «¿Para qué nos pide el voto?»

Aitor Esteban: «Pensaba contestarle desde el escaño, porque con nosotros no hay excusa. Somos un grupo parlamentario perfectamente constituido. Si usted habló ayer de que esto era el club de la comedia, lo de hoy también lo ha sido. Si tan bien les va a ir a ustedes sin los votos del PNV y a nosotros tan mal, ¿para qué nos pide nuestros votos?».

Aizpura a Feijóo: «Preferimos estar en el lado correcto»

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a Alberto Núñez Feijóo: «Pues para no importarle mucho Bildu, ha hablado mucho y en exceso de Bildu. Me ha llamado la atención que nos pregunte cuál es el motivo que nos hace sostener al Gobierno de Sánchez. Se lo voy a decir, por si no ha quedado claro. Todo el resto, que no sea derecha o ultraderecha, preferimos estar en el lado correcto, en el lado de las libertades y de los Derechos Humanos. Si no lo entiende, usted no está preparado».

Feijóo: «En mi primera maratón nacional he quedado primero

Alberto Núñez Feijóo: «Voy a terminar con el símil de las maratones. Yo sé que los vascos hacen mucho deporte. No tenía previsto participar en el maratón de la política nacional. Pero en esta primera que he participado no he quedado tan mal, he quedado primero. En el maratón de la política vasca puede haber un partido que puede quedar primero y que no sea el PNV».

Feijóo: «¿Qué sería de Sánchez sin Podemos?»

Albero Núñez Feijóo: «Me sorprende que nadie de Podemos haya podido hablar, pero es que con el señor Sánchez ya uno no se sorprende. ¿Qué sería Sánchez sin Podemos? No hubiese sido presidente del Gobierno jamás».

Feijóo al PNV: «El que va a decidir al próximo presidente del Gobierno es Junts»

Alberto Núñez Feijóo responde a Aitor Esteban: «¿Usted cree que Junts no se vale por sí mismo? Pero si el que va a decidir al próximo presidente del Gobierno es Junts. Junts no les necesita a ustedes».

Feijóo cita al sanguinario Josu Ternera para retratar a Bildu

Alberto Núñez Feijóo cita una de las frases pronunciadas por uno de los jefes sanguinarios de la banda terrorista ETA: José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alías Josu Ternera. «Cito al Señor Josu Ternera, uno de sus jefes (en alusión a Bildu). Los muertos eran para que el Gobierno tuviesen elementos de análisis. Ustedes siguen llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas y nos vienen a dar lecciones de democracia en el Congreso de los Diputados».

Feijóo a Bildu: «No hay reconciliación si se aspira a que se le perdone sin pedir perdón»

Alberto Núñez Feijóo a Bildu: «Ustedes participan porque la ley se lo permite, y deberían cumplir y respetar las leyes. No hay reconciliación si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón. No hay concordia cuando se promueve y se participa en la humillación de las víctimas».

Feijóo al PSOE: «Hay que tener mucho cuajo para pactar con los asesinos de sus compañeros»

Alberto Núñez Feijóo al PSOE: «Hay que tener mucho cuajo y poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido. Hay que tener mucho cuajo, señores del PSOE».

Feijóo a Esteban: «Les está empezando a ganar Bildu»

La advertencia de Alberto Núñez Feijóo a Aitor Esteban: «Que tenga cuidado el señor Esteban con las maratones porque a ustedes les está empezando a ganar Bildu».

Feijóo: «A Bildu habría que hacerle un cordón sanitario»

Alberto Núñez Feijóo: «Bildu es el único partido de España al que habría que hacerle un cordón sanitario. Yo respeto al PNV, a Bildu no».

Feijóo a Bildu: «El régimen del 78 ha permitido que ustedes estén aquí»

Alberto Núñez Feijóo a Bildu: «Fíjese usted qué grandeza el régimen del 78, que gente como ustedes pueden estar aquí. Hoy hemos aprendido que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu, porque sobre todo los huérfanos y las viudas tienen que estar agradecidísimos a Bildu. Como ustedes no hay nadie en España. No mezclen ustedes el soberanismo de Bildu con cualquier otro soberanismo. No hay nadie como Bildu en ningún parlamento europea o en ninguna otra comunidad». Toda la bancada del PP se pone en pie para aplaudir a Feijóo.

Feijóo a Aizpurua: «Los votos de Bildu se los dejo a Sánchez»

Alberto Núñez Feijóo responde a Mertxe Aizpurua: «Para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido de una disculpa real a las víctimas de ETA y para colaborar con la Justicia a esclarecer los crímenes de ETA, no tiene ningún valor. No se crea que me ofende cuando me dice que no va a votarme, no quiero sus votos. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez».

Esteban: «Dan ganas de irse de aquí»

Aitor Esteban: «La convocatoria del PP del pasado domingo no es propia de un estadista. Habló es su mitin del domingo de la España de la convivencia, exactamente lo contrario a su convocatoria. La idea que se nos vino a la cabeza es que dan ganas de irse de aquí».

Esteban a Feijóo: «Vox está en la ecuación de la investidura»

Aitor Esteban acusa a Alberto Núñez Feijóo de intentar ocultar que no depende de Vox para gobernar. «El PP no puede pretender hacer creer ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina», ha asegurado.

Esteban a Feijóo: «Nunca ha tenido una mayoría»

Aitor Esteban a Alberto Núñez Feijóo: «La ciudadanía vasca no entenderá que el PNV permitiera la alternativa PP-Vox. Señor Feijóo, usted no ha renunciado a una mayoría porque nunca la ha tenido».

Esteban a Feijóo: «Esto parece una moción de censura»

Aitor Esteban: «Parece que estamos en una moción de censura en lugar de una investidura. El PNV tiene muy clara cuál es suposición respecto a Vox. EH Bildu mintió al decir que el PNV había llegado a acuerdos con PP y Vox. Para añadir más votos, primero tendrían que restar los 33 de Vox».

Esteban usa el euskera y no el español en su intervención

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha optado por utilizar al inicio de su intervención el euskera y no el castellano.

Feijóo responderá a Bildu y al PNV a la vez

El candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, responderá a Bildu y al PNV a la vez después de que acaben sus intervenciones.

Toma la palabra Aitor Esteban (PNV)

Sube al estrado del Congreso el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

La votación no podrá ser antes de las 12:00 horas

La primera votación, que se producirá tras la intervención del resto de grupos parlamentarios, no podrá ser antes de las 12:00 horas de este miércoles. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

Aizpurua a Feijóo: «Hoy le investiremos líder de la oposición»

Mertxe Aizpurua segura que Alberto Núñez Feijóo será investido «líder de la oposición. «Hoy le investiremos líder de la oposición. Todos sabemos que esta escenificación es para intentar ocultar su soledad, su incapacidad y su fracaso», ha afirmado en su intervención.

Aizpurua a Feijóo: «Los vascos y los catalanes impediremos que gobierne»

Mertxe Aizpurua a Alberto Núñez Feijóo: «Seremos los vascos y los catalanes quienes impediremos que el bloque reaccionario de la derecha gobierne hoy en el Estado. Nuestros pueblos requieren que nuestras demandas sean atendidas y cumplidas. Hay que abrir un nuevo ciclo democrático en este Estado».

Aizpurua a Feijóo: «Usted celebra la Transición por ser franquista»

Mertxe Aizpurua reprocha a Alberto Núñez Feijóo que reivindique la Transición. «Al régimen usted le ha llamado transición y define como lo mejor que hemos hecho. Aquella falsa tradición supuso mantener todos los pilares del régimen franquista y supo negar el derecho a existir y decidir sobre nuestro pueblo y el resto de naciones. Un régimen con el que nosotros queremos romper y que ustedes defienden porque el partido popular no ha cambiado desde entonces. De ahí que usted la celebre. El PP sigue siendo el mismo que con el franquista Fraga y, sí, seguirá siendo el mismo PP con Ayuso», ha señalado.

Aizpurua reprocha a Feijóo no usar el pinganillo

Mertxe Aizpurua a Alberto Núñez Feijóo: «Veo que no utiliza el pinganillo y tengo dudas de que vaya a seguir ese karaoke, como lo llamó ayer. Detrás de este servicio están personas y lo que hace es denotar una falta de respeto a nuestra lengua y sus hablantes».

Aizpurua a Feijóo: «Le vamos a dar un ‘no’ rotundo»

Mertxe Aizpurua: » EH Bildu le va a dar un no rotundo al Gobierno reaccionario que usted representa. Somos coherentes con nuestra posición. Si de nosotros depende, no habrá gobiernos reaccionarios ni en el País Vasco ni en ningún otro lugar. Hoy impediremos que usted sea presidente. Las derechas niegan la existencia de nuestra nación, de nuestra lengua y de nuestra cultura».

La sesión se reanudará a las 09:00 horas

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se reanudará a las 09:00 horas de este miércoles con la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

¿A qué hora se vota la investidura?

La votación de la investidura de Feijóo se producirá hoy, miércoles 27 de septiembre, no antes de las 12:00 horas, según ha informado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.