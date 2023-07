A 24 horas para que expire el plazo para que los partidos políticos puedan pedir el voto, el ex expresidente del Gobierno Felipe González no ha hecho el más mínimo amago de pedir a los españoles que apoyen la candidatura de Pedro Sánchez como sí han hecho otros ex dirigentes del PSOE. Moncloa y Ferraz se lo han pedido «encarecidamente» en distintas ocasiones. Ninguna ha surtido efecto.

A diferencia del otro ex presidente del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, González ha estado completamente ausente en la campaña de Sánchez. No ha participado en ningún acto junto al candidato pese a las múltiples peticiones que se le han cursado ni ha protagonizado ninguna entrevista u acto en solitario pidiendo el voto bajo la coordinación de Ferraz. Y eso que en octubre del año pasado Sánchez trató de reconducir la relación organizándole un homenaje por los 40 años de su victoria.

A diferencia de González, Zapatero sí ha tenido una gran presencia durante las últimas dos semanas. Incluso más de la que ha tenido el propio secretario general en su campaña electoral. Ferraz ha organizado una agenda paralela con el ex presidente como protagonista, paseándole por aquellas circunscripciones con más escaños en juego.

La única aparición que ha tenido Felipe González en esta carrera hacia las urnas se produjo días antes del arranque oficial de la campaña: el 3 de julio. El ex presidente del Gobierno irrumpió, a través de un artículo en la Nueva Revista de la Universidad de La Rioja, para alinearse con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una cuestión en la que Sánchez siempre se ha mostrado en contra.

González como Feijóo

González salió a la palestra apostando por que gobierne la lista más votada cuando no haya otra opción y superar así los «bloqueos políticos». El ex secretario general del PSOE tituló el artículo Pónganse de acuerdo. A su juicio, y centrándose en el caso de España, «hay propuestas que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos».

Felipe González defendió en el prólogo de este monográfico, en el que participaron otros ex altos cargos del PSOE, los pactos «de centralidad» por considerar que fortalecen la democracia y el destino del país. En su opinión, cuando estos pactos de centralidad desaparecen, como ocurrió con el primer acuerdo entre Pedro Sánchez y Podemos, se polariza y se pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente.

El ex presidente del Gobierno reclamaba en su artículo a los partidos que se presentan a estas elecciones que «busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto»

Desde La Rioja, en la presentación de dicha revista, Felipe González abogó también por un «pacto de supervivencia» para respetar la Constitución y que no se violente el ordenamiento jurídico. El ex presidente instó a quien quiera reformar la Carta Magna a que lo haga respetando «las normas». Tras afirmar que «la Constitución no es perfecta» sino que es «adecuadamente imperfecta», y defender que hay «incluso obligación» de reformarla, creo que se debe tener «respeto a la norma».

Sin su firma

Ex ministros socialistas de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como otros veteranos cargos del partido, han firmado varios manifiestos impulsados por Pedro Sánchez desde La Moncloa en los que han mostrado públicamente su apoyo al actual jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección. Unos documentos en los que reclamaban el voto para la lista del PSOE en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

La firma de Felipe González es una de las grandes ausentes en los distintos manifiestos que se han dado a conocer en las últimas semanas. En cambio, sí lo secundan Zapatero, Narcís Serra, Javier Solana, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Abel Caballero, Magdalena Álvarez, Matilde Fernández, Jesús Caldera, Miguel Sebastián, Pepe Blanco y el delincuente Manuel Chaves, entre otros.