El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer gobernar «perdiendo» las elecciones del 23 de julio y ha asegurado que si él gana las generales con un resultado «suficientemente claro» llamará al PSOE para que le deje gobernar.

«El PSOE lo que pretende es gobernar contra el que gane y no dejar gobernar al que gane. Y para eso necesita todo el arco parlamentario. Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante, yo llamaré a la puerta al PSOE para que me deje gobernar», ha declarado Feijóo, aludiendo así a que no quiere depender de Vox.

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que pretenda «bloquear» el Gobierno como «ya hizo en el año 2015 y en el año 2016 con aquello del ‘no es no’» a Mariano Rajoy, llevando al país «a unas quintas elecciones generales en los últimos cinco años», según ha declarado en en una entrevista en TVE.

El candidato popular ha explicado que buscará las condiciones para poder gobernar en solitario pero «no a cualquier precio» porque su «obligación será buscar estabilidad en el Gobierno». «Pero para esto, queda algo tan elemental como es votar y saber cuáles son las condiciones que los ciudadanos nos van a imponer en las urnas», ha apostillado.