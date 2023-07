Los problemas con el voto por correo traspasan fronteras. Españoles residentes en el extranjero denuncian que los retrasos que está habiendo en la entrega de la documentación están provocando que muchos de ellos vayan a quedarse sin poder votar en las elecciones generales del próximo 23 de julio. «Me parece inaceptable que se nos pongan tantas trabas para poder votar desde el extranjero. Es un desastre», denuncian a OKDIARIO.

Y es que son muchas las personas a las que todavía no les han llegado ni las papeletas ni la tarjeta del censo, imprescindible para poder votar. «En mi caso únicamente he recibido las papeletas -que realmente se pueden descargar por Internet-pero no el otro documento», expone a este periódico una afectada, residente en el Reino Unido.

«Llamé a la oficina del censo electoral en España y me explicaron que poniendo mis datos en la web de Correos encontraría el número de seguimiento», señala. Sin embargo, cuán fue su sorpresa cuando se encontró que en la página de la empresa pública dirigida por un íntimo amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, ponía que el sobre con la tarjeta del censo necesaria para votar había salido de sus oficinas el día 26 de junio y que había sido entregada el día 1 julio pero a ella no le había llegado nada.

«No he recibido absolutamente nada y cuando lo miro en la web de Royal Mail, el homólogo británico de Correos, me pone que el paquete llegó al Reino Unido pero después se devolvió a España y no consta el motivo», apostilla.

«Esto está ocurriendo con todos los españoles que conozco aquí, a los que solo les ha llegado las papeletas o ni siquiera eso. Por tanto, no es un tema de poca plantilla en Correos y que no puedan cumplir con los plazos, estamos hablando de que están manipulando los datos de envío en su propia página, para que consten que se han enviado cuando no es así», esgrime.

Esta española reconoce que siempre le ha parecido costoso votar desde el extranjero pero subraya que esta ocasión ha sido un auténtico «desastre» porque «la documentación se ha enviado por separado cuando, normalmente, se suele enviar todo junto».

«Somos varios los que ya no vamos a poder votar porque tendría que habernos llegado la documentación hace varios días y la tendríamos que haber mandado al consulado para que la recibieran antes del día 18 de julio», sostiene. «En mi caso, no puedo ir al consulado porque estoy bastante lejos, tardaría unas tres horas y sólo están hasta las cinco de la tarde los días de diario. Es un horario que la gente o se tiene que pedir vacaciones o, directamente, no votar», lamenta.

Otros españoles fuera de nuestras fronteras dan la voz de alarma porque les han llegado sobres para la votación «vacíos» y, debido a que van a abandonar sus lugares habituales de residencia para iniciar sus vacaciones, se van a quedar sin votar y, por tanto, «sin poder ejercer sus derechos constitucionales». «Es una vergüenza», exclaman.