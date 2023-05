Candidatos para las elecciones autonómicas en Baleares este 28M

Las elecciones municipales y autonómicas tendrán lugar en muchos municipios, comunidades y ciudades autónomas el próximo 28 de mayo, cuando la mayoría de ciudadanos españoles tienen la oportunidad de lanzarse a las urnas y mostrar su preferencia por uno u otro partido político de cara al gobierno de su zona de residencia. En las Islas Baleares se prestará especial atención a lo que suceda con la elección del presidente del Govern, con Francina Armengol con la posibilidad de renovar su mandato, siempre y cuando otras candidaturas no lo eviten.

Además de Armengol, actual presidenta del Govern y candidata por tercera vez como cabeza de lista del PSOE, también hay otras líderes como Marga Prohens, del Partido Popular (PP) o Patricia Guasp (Ciudadanos) que quieren dar qué hablar en las elecciones del 28M, en las que las Islas Baleares cuentan también con otras alternativas políticas.

Candidatos en las elecciones autonómicas de Baleares

Francina Armengol (PSOE)

Se presenta por tercera vez para ser reelegida como presidenta del Govern de Baleares, pero Francina Armengol no tiene asegurada su victoria como líder del PSOE. En la última legislatura pudieron gobernar junto a consejeros de Podemos y Més per Mallorca, con los que no se ha encontrado un equilibrio y se han vivido muchas tensiones.

Marga Prohens (Partido Popular)

La alternativa a la candidatura de Armengol la propone Marga Prohens, la apuesta del PP para la presidencia de las Islas Baleares. Fue secretaria de comunicación del partido con Pablo Casado y se presenta por primera vez como cabeza de lista de los populares, consciente de que su unión con Vox podría reportarle éxito si se cumplen sus pronósticos en las urnas el 28M.

Patricia Guasp (Ciudadanos)

Su figura es más importante en lo simbólico y de cara al partido que porque pueda obtener realmente un gran resultado en los comicios. Ciudadanos se vuelca con su portavoz nacional, Patricia Guasp, que intentará que el partido, como parece en los sondeos, no pierda en Baleares la representación para la que necesita al menos un 5% de los votos.

Jorge Campos (Vox)

Vox puede gozar de una gran importancia en las elecciones a las Islas Baleares, porque podría propiciar el gobierno del PP y el relevo, por ende de Francina Armengol como máxima mandataria política. La apuesta es Jorge Campos, que repite candidatura, después de ganar fuerza en un partido en el que comenzó después de hacerse famoso por interponer una denuncia en 2017 contra el rapero mallorquín Valtònyc, que acabó huyendo a Bélgica tras ser condenado por injurias.

Antonia Jover (Podemos)

Una veterana que se estrena como líder de Podemos en las Islas Baleares. El objetivo de Antonia Jover (1958) será que vuelva a producirse una circunstancia como la que llevó al Pacto de Bellver, que en 2019 colocó a Podemos en el Govern con el PSOE y Més por Mallorca. Sustituye a Juan Pedro Yllanes, actual vicepresidente.

Josep Meliá (PI)

Proposta per les Illes (PI), tiene un papel determinante en las elecciones del 28M en Baleares, de cara a formar gobierno. Su propuesta, liderada por Josep Meliá como cabeza de lista, choca en varios ámbitos con la izquierda o la derecha, pero en caso de llegar al 5% y obtener representación, su postura puede ser clave para conocer al próximo gobierno en las Islas.

Lluís Apesteguia (Més per Mallorca)

Més per Mallorca era la tercera pata del gobierno de Armengol en la última legislatura y ahora pueden encontrar de nuevo un papel preponderante en la formación del nuevo. El líder del partido nacionalista y ecologista será Lluís Apesteguia.