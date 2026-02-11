La Unión Europea financió hasta con 300.000 euros a explotaciones agrícolas y otro tipo de empresas de Mercosur y otros países colindantes para ampliar «sus posibilidades de comercialización bajo los nuevos estándares y reglamentación» de los Veintisiete. Es decir, dio dinero a estas pymes con el objetivo de prepararlas para poder vender en Europa mientras se cerraba el polémico acuerdo comercial.

Se trata del programa llamado Al-Invest Verde, el cual contiene varios componentes y tiene una dotación de cerca de 40 millones de euros. Entre sus apartados, está el de «innovación y transición verde de las pymes», que sirve para dar ayudas directas a pequeñas empresas.

Este apartado «trabaja en diversas cadenas de valor, como agricultura, café, cacao, aguacate, ganadería, industria, economía circular, textil, miel y turismo, entre otras», según consta en el portal web del programa. Y su objetivo es «impulsar prácticas productivas sostenibles y fortalecer a las pymes y a los pequeños productores de Sudamérica».

Así, el programa ofrece un financiamiento «con cargo a fondos europeos» de entre 250.000 euros y 300.000 euros para los proyectos que se hayan presentado a la convocatoria. «Estos proyectos se orientan a promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la región, ampliando sus posibilidades de comercialización bajo los nuevos estándares y reglamentación de la Unión Europea», reza la página.

Así, los organizadores explican que estos «fondos fueron otorgados a través de convocatorias de propuestas, en las que las instituciones interesadas presentaron sus proyectos». «Luego de un proceso de evaluación, se seleccionaron 67 iniciativas que (…) han accedido al financiamiento de la Unión Europea».

La UE en Mercosur

No obstante, este es sólo uno de los componentes de Al-Invest Verde, pues otro de ellos se dedica a organizar «distintos ciclos de diálogos sobre cadenas de valor sostenibles» en «los países del Mercosur, en la Comunidad Andina y en Chile». En este caso, los mayores beneficiarios son aquellos que se dedican a la «palma aceitera, ganado bovino, madera, café, cacao, caucho y soja».

El último de los componentes tiene que ver con la «propiedad intelectual», y se dedica a incentivar «la creatividad y la innovación». Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, un «equipo de siete personas» se ha dedicado a construir «instituciones de derechos de propiedad intelectual eficientes y accesibles», un «sector productivo innovador, sostenible y competente» y a impulsar «la internacionalización».

El portal web presume de que este último cometido tiene un «papel fundamental en la promoción de los objetivos del Pacto Verde Europeo (EGD)» en estos países sudamericanos.

En general, Al-Invest Verde es «un programa financiado por la Unión Europea para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina». «Su objetivo es apoyar la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular, para facilitar la implementación de modelos de producción sostenibles en el marco de la estrategia Global Gateway», explican los organizadores.

Este programa trabaja con «pequeñas empresas latinoamericanas, instituciones públicas de la región y la gestión de derechos de propiedad intelectual». Se comenzó a aplicar a partir de 2021, estando vigente durante los últimos coletazos de las negociaciones del acuerdo con Mercosur y durante su firma.

No obstante, este no ha sido el único proyecto de esta índole. La UE lleva desde 1994 con programas similares, poco antes de que se empezara a negociar el pacto con Mercosur (1999). En la actualidad, se han añadido componentes dirigidos a ajustar las empresas a las normas ecológicas europeas y tiene como objetivo que las empresas puedan comercializar en territorio comunitario.