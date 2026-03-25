El Tribunal Supremo lo avala: adiós a los 2 días libres por hospitalización de un familiar, la norma ha cambiado

Los permisos retribuidos suelen pasar desapercibidos hasta que hacen falta de verdad. Es en ese momento cuando muchos trabajadores se paran a mirar qué les corresponde y durante cuánto tiempo pueden ausentarse sin perder salario. Dentro de esos casos, uno de los más habituales es cuando un familiar tiene que ser hospitalizado y hay que estar pendiente de él ya que en casos así se convierte en algo imprescindible tener días libres.

Durante años, la referencia era bastante sencilla ya que correspondían dos días de permiso o días libres, que podían ampliarse si había que desplazarse. Era una idea bastante asumida y, en la práctica, casi nadie la cuestionaba. Pero eso ha cambiado dado que la normativa se modificó hace no tanto y ahora, además, el Tribunal Supremo ha terminado de aclarar cómo debe aplicarse en las empresas. Y ahí es donde empiezan las dudas, porque lo que a primera vista puede parecer un recorte, en realidad tiene más matices. No es tanto que se hayan quitado días sin más, sino que el sistema ha cambiado y obliga a mirar con más detalle cómo queda ahora este permiso.

Adiós a los 2 días libres por hospitalización de un familiar

El permiso por hospitalización de un familiar está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y permite ausentarse del trabajo con sueldo para atender a un allegado. Hasta hace poco, lo habitual era contar con dos días de permiso, ampliables en otros dos si era necesario desplazarse. Ese modelo cambió en junio de 2023 con la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023. Desde entonces, el permiso pasa a ser de cinco días laborables, sin distinguir si hay desplazamiento o no. Es decir, ya no existe esa ampliación automática por viajar, porque el nuevo marco establece directamente un periodo más amplio para todos los casos. Además, la reforma también amplió el número de personas que pueden dar derecho a este permiso, lo que en la práctica lo hace más accesible para más trabajadores.

Se eliminan los días extra por desplazamiento

La duda surgía en muchas empresas que, antes de la reforma, ya tenían condiciones mejoradas en sus convenios. Es decir, no sólo aplicaban lo que marcaba la ley, sino que añadían días extra en determinados supuestos, como el desplazamiento. El caso que ha llegado al Tribunal Supremo tiene que ver precisamente con esto. Una empresa mantenía un permiso de tres días por hospitalización, ampliables hasta seis si el trabajador tenía que viajar. Tras la reforma, decidió aplicar directamente los cinco días laborables que marca la ley, eliminando esos días adicionales.

Los sindicatos consideraron que esto suponía un recorte y que debía haberse negociado. Sin embargo, el Supremo no lo ve así. Entiende que la empresa no actuó por decisión propia, sino que se limitó a adaptar su sistema a una norma obligatoria. En ese sentido, el tribunal considera que no hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que el nuevo permiso no reduce el derecho, sino que, en términos generales, lo amplía.

Por qué no se considera un recorte de derechos

A primera vista, puede parecer que se pierden días, sobre todo para quienes antes podían sumar jornadas adicionales por desplazamiento. Pero el Supremo introduce un matiz importante: ahora el permiso es de cinco días laborables, no naturales. Esto cambia bastante la lectura. Al tratarse de días laborables, no se incluyen fines de semana, lo que en la práctica puede alargar el tiempo real de ausencia. Es decir, aunque desaparezcan los días extra por viaje, el permiso en sí puede resultar más amplio que antes en muchos casos. Por eso, el tribunal concluye que no hay una pérdida efectiva de derechos, sino una adaptación a un sistema distinto que, en conjunto, resulta más favorable o al menos equivalente.

No todas las mejoras desaparecen automáticamente

Ahora bien, la sentencia no significa que cualquier empresa pueda eliminar mejoras sin más. El propio Supremo deja claro que cada caso debe analizarse en función del convenio colectivo o del acuerdo interno que exista. Si una mejora no está directamente afectada por el cambio legal o si su eliminación supone una pérdida real para el trabajador, la situación podría ser distinta. Es decir, no se trata de una carta blanca para recortar condiciones, sino de una interpretación concreta en un contexto concreto. De hecho, en otros permisos, como el de fallecimiento de un familiar, sí se mantienen los días adicionales por desplazamiento, lo que demuestra que no todos los supuestos se tratan igual.

Con este escenario, lo más recomendable es no quedarse solamente con la idea general. Cada trabajador debería revisar qué establece su convenio colectivo o su acuerdo de empresa, porque ahí es donde pueden existir diferencias importantes. La ley fija un mínimo, pero a partir de ahí pueden existir condiciones mejores que sigan vigentes o que deban analizarse caso por caso.