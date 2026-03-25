¿Vas a dormir una hora más o menos? Así afectará a tu descanso el cambio de hora este domingo

La noche del sábado al domingo de esta semana llega el cambio al horario de verano y con él, una duda que es bastante frecuente: ¿se duerme más o menos? La respuesta es bastante clara: se dormirá una hora menos este sábado, y eso tendrá efectos tanto en el descanso como en el organismo.

El cambio de hora en España se va a producir en la madrugada del 29 de marzo, cuando a las 2:00 se adelante una hora; serán las 3:00. Eso significa que ese día tendrá solo 23 horas y se dormirá una hora menos. Este ajuste marca el inicio del horario de verano, que se mantendrá hasta finales de octubre, cuando se retrasará la hora.

¿Cómo afecta al cuerpo?

El principal problema de este cambio es que altera el ritmo circadiano, es decir, el reloj interno que tenemos en el cuerpo y que controla el ciclo del sueño. Este desajuste puede provocar cansancio, una mayor dificultad para dormir y tener una menor concentración durante varios días.

Los expertos señalan que el cuerpo necesita un periodo de adaptación a este horario que varía entre los tres y los siete días, dependiendo de las personas y de sus hábitos.

Efectos en el descanso

Durante los primeros días del cambio, es habitual notar:

Una mayor fatiga.

Problemas a la hora de conciliar el sueño.

Sensación de no haber descansado bien y sentirse cansado durante todo el día.

Además, este cambio suele afectar más a los niños, a las personas mayores y a aquellos que tienen rutinas muy marcadas.

Impacto en la salud

Algunos estudios advierten de que este ajuste puede tener unas consecuencias más allá del cansancio. Se ha relacionado con un aumento del estrés, cambios en el estado de ánimo e incluso con un mayor riesgo de padecer problemas cardiovasculares en los días posteriores al cambio de horario.

La parte positiva

No todo es negativo, ya que el cambio de hora va a permitir que disfrutemos de más horas de luz por la tarde, ya que anochecerá más tarde, lo que favorecerá las actividades al aire libre, el ocio y la vida social.