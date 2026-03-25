Koldo y Ábalos rompen antes del juicio: el ex asesor recurrirá ya al Constitucional y el ex ministro tras la sentencia

Koldo García y José Luis Ábalos rompen su estrategia judicial a menos de dos semanas del juicio: el ex asesor quiere recurrir ya al Tribunal Constitucional y el ex ministro de Transportes lo hará una vez que conozca la sentencia.

Tal y como informó en primicia OKDIARIO, Koldo y Ábalos decidieron acudir a la Corte de Garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido, al conocer que se rechazaban las peticiones tanto de Koldo como de Ábalos en la audiencia preliminar del caso mascarillas, cuyo juicio comenzará el próximo 7 de abril.

La defensa de Koldo, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, presentó un incidente de nulidad ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como paso previo a recurrir al Constitucional. Consideraba que se habían «vulnerado los derechos fundamentales» de Koldo. La Sala no admitió el incidente de nulidad.

Ábalos tenía previsto adherirse a esta petición, pero finalmente su defensa, ejercida por el penalista Marino Turiel, ha decidido esperar. La idea de recurrir al Tribunal Constitucional persiste, pero lo harán una vez se conozca la sentencia.

El motivo por el que ha tomado esta decisión es porque ve que el recurso de amparo no cree que vaya a prosperar antes del juicio. Se apoya en que la Sala Segunda ya ha tumbado el incidente de nulidad.

Koldo, por su parte, sí ha decidido seguir adelante con la estrategia de acudir a la Corte de Garantías y su abogada ya ha redactado el recurso de amparo que presentará en breve.

La abogada de Koldo reproduce en este escrito judicial los argumentos que ya incluyó en el incidente de nulidad. Considera que se han «vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al juez ordinario predeterminado por la ley, al planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al derecho a la prueba pertinente y al derecho a la inmunidad parlamentaria».

Leticia de la Hoz también ha optado por pedir nulidades para tratar de suspender el juicio. También pide que el caso se juzgue en la Audiencia Nacional tras haber renunciado Ábalos a su escaño. Por el momento, no han prosperado sus peticiones.

Koldo y Ábalos preparan su juicio

Koldo y Ábalos están preparando su juicio desde la cárcel de Soto del Real, donde cumplen con la prisión provisional. Sus abogados les visitan a menudo y les comentan qué estrategia judicial están siguiendo para tratar de que no salgan condenados.

Koldo recibió la última visita de su abogada, Leticia de la Hoz, el pasado 20 de marzo. Esa misma tarde también le fue a ver a Soto del Real su hermano Ioseba García, que viajó desde Alicante para encontrarse con él. Ioseba será testigo en el juicio.

Marino Turiel, el actual abogado de Ábalos, también está preparando junto al ex ministro su defensa. Turiel envió el 19 de marzo un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que avisó de que tenía señalamientos del Caso Púnica los días 21 y 22 de abril.

«Conforme se acredita con la providencia de fecha 17 de marzo, la Sala de la Audiencia Nacional niega la suspensión, por lo que se solicita del alto Tribunal proponga pauta al letrado y, en su caso, a la Sala de la Audiencia Nacional al objeto de habilitar el correcto ejercicio del derecho de defensa en los dos procesos», pide el abogado de Ábalos en este escrito para poder asistir a los juicios de sus clientes y garantizar su derecho de defensa.

El Tribunal Supremo tendrá que ordenar a la Audiencia Nacional qué debe hacer el letrado, al cual le puede sustituir un compañero en el juicio de Púnica. Ábalos está colaborando activamente con su defensa, conoce el procedimiento a la perfección y está intensificando sus visitas con el abogado para poder defenderse de la mejor forma posible.