Precio de la gasolina hoy 25 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina sigue siendo la preocupación de muchas personas, especialmente en el caso de que uses el coche para todo, incluso si pensamos que seguramente este miércoles 25 de marzo llega con un ligero respiro después de los últimos cambios aprobados por el Gobierno, pero sin grandes alegrías. Llenar el depósito sigue costando dinero, y bastante, y además no en todos sitios se paga lo mismo así que repasamos aquí, los precios de la gasolina en Andalucía hoy.

En los últimos días, el mercado del petróleo ha seguido muy pendiente de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, especialmente en Oriente Medio. Eso se nota rápido en el surtidor y aunque se han tomado medidas para intentar contener la subida, como esa rebaja del IVA al 10%, la realidad es que el conductor sigue teniendo que comparar precios si quiere ahorrar algo y más si piensa en lo que le costaba repostar antes de la Guerra de Irán.

Y además, con la Semana Santa ya prácticamente encima, muchos están mirando cuándo y dónde repostar antes de salir a la carretera. Porque no es lo mismo llenar el depósito en una gasolinera que en otra. En las siguientes líneas repasamos cómo están hoy los precios en ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada, para tener claro dónde merece más la pena parar.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

El Ministerio de Transición ecológica, a través de Geoportal, informa que estas son las diez gasolineras para repostar en Sevilla a primera hora de hoy:

Gasolina 95

Gasolinera Utrera (Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,459 €/l

(Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,459 €/l Petroprix (Av. Jerez, 43 – Sevilla): 1,459 €/l

(Av. Jerez, 43 – Sevilla): 1,459 €/l Supeco (Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,459 €/l

(Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,459 €/l Volaroil (C/ Sor Ángela de la Cruz, 85 – Osuna): 1,459 €/l

(C/ Sor Ángela de la Cruz, 85 – Osuna): 1,459 €/l Plenergy (C/ Sor Ángela de la Cruz, 91 – Osuna): 1,459 €/l

(C/ Sor Ángela de la Cruz, 91 – Osuna): 1,459 €/l Family Energy (Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,469 €/l

(Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,469 €/l Enerplus (Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,469 €/l

(Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,469 €/l Petrouya (Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – Utrera): 1,473 €/l

(Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – Utrera): 1,473 €/l Tamoil (A-394 km 16 – Utrera): 1,474 €/l

(A-394 km 16 – Utrera): 1,474 €/l Shell (Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n – Sevilla): 1,474 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,604 €/l

(Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,604 €/l Shell (Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n – Sevilla): 1,614 €/l

(Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n – Sevilla): 1,614 €/l Enerplus (Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,635 €/l

(Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,635 €/l Cepsa (C/ Gramil, s/n – Sevilla): 1,644 €/l

(C/ Gramil, s/n – Sevilla): 1,644 €/l Cepsa (C/ Escarpia, 1 – Sevilla): 1,644 €/l

(C/ Escarpia, 1 – Sevilla): 1,644 €/l Galp (C/ Antonio Peña y López, 5 – Sevilla): 1,649 €/l

(C/ Antonio Peña y López, 5 – Sevilla): 1,649 €/l Galp (Av. Andalucía, 44 – Sevilla): 1,649 €/l

(Av. Andalucía, 44 – Sevilla): 1,649 €/l Carrefour (C/ Poeta Muñoz San Román – Camas): 1,659 €/l

(C/ Poeta Muñoz San Román – Camas): 1,659 €/l Carrefour (Ctra. de Utrera km 1 – Sevilla): 1,659 €/l

(Ctra. de Utrera km 1 – Sevilla): 1,659 €/l Galp (A-92 km 4 – Alcalá de Guadaíra): 1,659 €/l

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. (Finca El Reboso s/n, km 15 – La Puebla del Río): 1,410 €/l

(Finca El Reboso s/n, km 15 – La Puebla del Río): 1,410 €/l Alcampo (Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,554 €/l

(Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,554 €/l Red Car Oil (C/ Jovellanos, 10 – Los Rosales): 1,635 €/l

(C/ Jovellanos, 10 – Los Rosales): 1,635 €/l Hijos de Oliva (C/ Uno, 16 – Alcalá de Guadaíra): 1,637 €/l

(C/ Uno, 16 – Alcalá de Guadaíra): 1,637 €/l Gasolinera Utrera (Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,644 €/l

(Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,644 €/l Supeco (Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,649 €/l

(Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,649 €/l Family Energy (Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,649 €/l

(Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,649 €/l APJ (C/ Cojinete, s/n – Sevilla): 1,658 €/l

(C/ Cojinete, s/n – Sevilla): 1,658 €/l Redcaroil (C/ Cavadores, 2 – Umbrete): 1,662 €/l

(C/ Cavadores, 2 – Umbrete): 1,662 €/l Petrouya (Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – Utrera): 1,669 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga estas son las gasolineras y servicios de estación dónde es más barato repostar hoy:

Gasolina 95

Coloso (Av. Manuel Fraga Iribarne, 17 – Torremolinos): 1,485 €/l

(Av. Manuel Fraga Iribarne, 17 – Torremolinos): 1,485 €/l Ballenoil (Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,489 €/l

(Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,489 €/l Ballenoil (C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,489 €/l

(C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,489 €/l Petroprix (C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,489 €/l

(C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,489 €/l Petroprix (C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,489 €/l

(C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,489 €/l Petroprix Coín (Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,489 €/l

(Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,489 €/l Petroprix (Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,489 €/l

(Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,489 €/l Ballenoil (Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,489 €/l

(Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,489 €/l Petroprix Mijas (Camino Viejo de Coín, 43 – Las Lagunas): 1,489 €/l

(Camino Viejo de Coín, 43 – Las Lagunas): 1,489 €/l Petroprix (Urb. La Leala, 22 – Benalmádena): 1,489 €/l

Gasolina 98

Coloso Churriana (Ctra. Coín-Málaga km 89 – Málaga): 1,595 €/l

(Ctra. Coín-Málaga km 89 – Málaga): 1,595 €/l Coloso (Ctra. de Coín km 54 – Málaga): 1,595 €/l

(Ctra. de Coín km 54 – Málaga): 1,595 €/l Galp (C/ Herman Hesse, 5 – Málaga): 1,649 €/l

(C/ Herman Hesse, 5 – Málaga): 1,649 €/l Ninguno (C/ Aluminio, s/n – Marbella): 1,653 €/l

(C/ Aluminio, s/n – Marbella): 1,653 €/l Repsol (Av. Carlota Alexandre, 9 – Torremolinos): 1,659 €/l

(Av. Carlota Alexandre, 9 – Torremolinos): 1,659 €/l Carburantes Clavero (C/ Doctor Laureano Casquero – Vélez-Málaga): 1,659 €/l

(C/ Doctor Laureano Casquero – Vélez-Málaga): 1,659 €/l Los Remedios (Av. Vivar Téllez, 26 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l

(Av. Vivar Téllez, 26 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l M3 Petróleos (Av. Antonio Machado – Benalmádena): 1,659 €/l

(Av. Antonio Machado – Benalmádena): 1,659 €/l La Inmaculada (A-335 km 1,3 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l

(A-335 km 1,3 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l Repsol (Av. Andalucía, 14 – Torre del Mar): 1,679 €/l

Diésel

Plenergy (C/ Cañada de los Cardos, s/n – Torremolinos): 1,659 €/l

(C/ Cañada de los Cardos, s/n – Torremolinos): 1,659 €/l Madesse-Benamaina (Av. Tívoli, 19 – Benalmádena): 1,664 €/l

(Av. Tívoli, 19 – Benalmádena): 1,664 €/l Ballenoil (Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,679 €/l

(Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,679 €/l Ballenoil (C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,679 €/l

(C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,679 €/l Petroprix (C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,679 €/l

(C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,679 €/l Petroprix (C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,679 €/l

(C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,679 €/l Petroprix Coín (Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,679 €/l

(Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,679 €/l Petroprix (Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,679 €/l

(Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,679 €/l Ballenoil (Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,679 €/l

(Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,679 €/l Petroprix Mijas (Camino Viejo de Coín, 43 – Las Lagunas): 1,679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Si quieres repostar en Cádiz las gasolineras más baratas son estas:

Gasolina 95

GM Oil (Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,429 €/l

(Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,429 €/l Alcampo (C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,436 €/l

(C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,436 €/l Meroil (A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,438 €/l

(A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,438 €/l Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,469 €/l

(Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,469 €/l Ballenoil (Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l

(Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l Ballenoil (Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l

(Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l Ballenoil (C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,489 €/l

(C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,489 €/l Ballenoil (N-IV km 680 – San Fernando): 1,489 €/l

(N-IV km 680 – San Fernando): 1,489 €/l Ballenoil (Alameda Solano, 18 – Chiclana de la Frontera): 1,489 €/l

(Alameda Solano, 18 – Chiclana de la Frontera): 1,489 €/l Plenergy (Av. de los Descubrimientos, 35 – Chiclana de la Frontera): 1,489 €/l

Gasolina 98

Alcampo (C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,526 €/l

(C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,526 €/l Coloso (Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – La Línea de la Concepción): 1,555 €/l

(Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – La Línea de la Concepción): 1,555 €/l Moeve (A-480 km 24,1 – Chipiona): 1,626 €/l

(A-480 km 24,1 – Chipiona): 1,626 €/l Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,629 €/l

(Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,629 €/l Easyfuel (Camino del Lobo 1 – Chiclana de la Frontera): 1,629 €/l

(Camino del Lobo 1 – Chiclana de la Frontera): 1,629 €/l Repsol (A-2001 km 5 – El Puerto de Santa María): 1,631 €/l

(A-2001 km 5 – El Puerto de Santa María): 1,631 €/l Carrefour (Ctra. Madrid-Cádiz km 653 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l

(Ctra. Madrid-Cádiz km 653 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l ASC Carburantes (N-340 km 94,2 – Tarifa): 1,649 €/l

(N-340 km 94,2 – Tarifa): 1,649 €/l Cepsa (N-340 km 134 – San Enrique): 1,656 €/l

(N-340 km 134 – San Enrique): 1,656 €/l Carrefour (Av. de la Colonia, 9 – La Línea de la Concepción): 1,659 €/l

Diésel

GM Oil (Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l

(Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l Meroil (A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,658 €/l

(A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,658 €/l Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,669 €/l

(Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,669 €/l Seroil Energy (Ctra. de Lebrija km 6 – Jerez de la Frontera): 1,669 €/l

(Ctra. de Lebrija km 6 – Jerez de la Frontera): 1,669 €/l Ballenoil (C/ Genil, 1 – Sanlúcar de Barrameda): 1,672 €/l

(C/ Genil, 1 – Sanlúcar de Barrameda): 1,672 €/l Ballenoil (C/ Juan XXIII, 2 – Barbate): 1,672 €/l

(C/ Juan XXIII, 2 – Barbate): 1,672 €/l Ballenoil (Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l

(Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l Ballenoil (Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l

(Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l Ballenoil (C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,679 €/l

(C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,679 €/l Ballenoil (N-IV km 680 – San Fernando): 1,679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar son estas:

Gasolina 95

Enerplus (Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,459 €/l

(Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,459 €/l Enerplus (Av. Guardia Civil, 9 – Lucena): 1,465 €/l

(Av. Guardia Civil, 9 – Lucena): 1,465 €/l F. del Moral (Av. Blas Infante, s/n – Rute): 1,469 €/l

(Av. Blas Infante, s/n – Rute): 1,469 €/l Plenergy (Av. Juan Carlos I, 30 – Fernán Núñez): 1,469 €/l

(Av. Juan Carlos I, 30 – Fernán Núñez): 1,469 €/l Mirasierra (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,489 €/l

(Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,489 €/l Ballenoil (Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,489 €/l

(Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,489 €/l Ballenoil (Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,489 €/l

(Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,489 €/l Ballenoil (Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,489 €/l

(Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,489 €/l Ballenoil (Ejido del Valle s/n – Lucena): 1,489 €/l

Gasolina 98

Repsol (N-IV km 384,8 – Alcolea): 1,589 €/l

(N-IV km 384,8 – Alcolea): 1,589 €/l Mirasierra (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,595 €/l

(Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,595 €/l Carrefour (A-305 km 60 – Baena): 1,629 €/l

(A-305 km 60 – Baena): 1,629 €/l Q8 (N-IV km 428 – El Arrecife): 1,639 €/l

(N-IV km 428 – El Arrecife): 1,639 €/l Agla (C/ Finlandia, 62 – Las Quemadas): 1,639 €/l

(C/ Finlandia, 62 – Las Quemadas): 1,639 €/l Q8 (Ctra. Trassierra km 0 – Córdoba): 1,649 €/l

(Ctra. Trassierra km 0 – Córdoba): 1,649 €/l Avia (C/ Ancha, s/n – Aguilar de la Frontera): 1,649 €/l

(C/ Ancha, s/n – Aguilar de la Frontera): 1,649 €/l Shell (C/ Regiones Devastadas, 37 – Espejo): 1,649 €/l

(C/ Regiones Devastadas, 37 – Espejo): 1,649 €/l Cepsa (Av. del Brillante, 4 – Córdoba): 1,650 €/l

(Av. del Brillante, 4 – Córdoba): 1,650 €/l Moeve (Ctra. Andújar-Lucena km 103,9 – Cabra): 1,654 €/l

Diésel

Riosol (Ronda Norte, s/n – Castro del Río): 1,640 €/l

(Ronda Norte, s/n – Castro del Río): 1,640 €/l Carrefour (Ctra. La Rambla – Puente Genil): 1,659 €/l

(Ctra. La Rambla – Puente Genil): 1,659 €/l Enerplus (Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,679 €/l

(Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,679 €/l Ballenoil (Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,679 €/l

(Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,679 €/l Ballenoil (Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,679 €/l

(Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,679 €/l Ballenoil (Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,679 €/l

(Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,679 €/l Ballenoil (Ejido del Valle s/n – Lucena): 1,679 €/l

(Ejido del Valle s/n – Lucena): 1,679 €/l Ballenoil (Campo de la Verdad, s/n – Córdoba): 1,679 €/l

(Campo de la Verdad, s/n – Córdoba): 1,679 €/l Petroprix (Av. Esteban de Cabrera, 8 – Córdoba): 1,679 €/l

(Av. Esteban de Cabrera, 8 – Córdoba): 1,679 €/l Plenergy (C/ La Rambla, 2 – Puente Genil): 1,679 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Si vives en Granada y quieres ahorrar con la gasolina o el diésel estos son los lugares donde es más barato repostar:

Gasolina 95

Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,439 €/l

(Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,439 €/l GM Oil (C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,459 €/l

(C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,459 €/l Petroprix (Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,479 €/l

(Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,479 €/l Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,489 €/l

(C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,489 €/l Ballenoil (Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,489 €/l

(Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,489 €/l Plenergy (Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,489 €/l

(Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,489 €/l Plenergy (Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,489 €/l

(Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,489 €/l Plenergy (Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,489 €/l

(Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,489 €/l Petroprix (Polígono Peri Cetarsa, 5 – Granada): 1,489 €/l

(Polígono Peri Cetarsa, 5 – Granada): 1,489 €/l Petroprix (Ctra. Granada-Sevilla km 68 – Huétor Tájar): 1,495 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,579 €/l

(Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,579 €/l Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,599 €/l

(C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,599 €/l A. Aguaza (N-342 km 156 – Cúllar): 1,609 €/l

(N-342 km 156 – Cúllar): 1,609 €/l Castril (Av. Portillo, s/n – Castril): 1,638 €/l

(Av. Portillo, s/n – Castril): 1,638 €/l E.S. Ogicañas (C/ Granada, 56 – Ogíjares): 1,645 €/l

(C/ Granada, 56 – Ogíjares): 1,645 €/l ASC Carburantes (N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l

(N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l ASC Carburantes (N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l

(N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l ASC Carburantes (Ctra. Armilla km 7 – Armilla): 1,649 €/l

(Ctra. Armilla km 7 – Armilla): 1,649 €/l ASC Carburantes (Camino Bajo, 35 – Armilla): 1,649 €/l

(Camino Bajo, 35 – Armilla): 1,649 €/l ASC Carburantes (N-432 km 431 – Granada): 1,649 €/l

Diésel

Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,569 €/l

(Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,569 €/l Petroprix (Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,599 €/l

(Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,599 €/l GM Oil (C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,599 €/l

(C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,599 €/l Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,649 €/l

(C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,649 €/l Minioil (C/ León, 36 – Ogíjares): 1,669 €/l

(C/ León, 36 – Ogíjares): 1,669 €/l Ballenoil (Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,679 €/l

(Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,679 €/l Plenergy (Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,679 €/l

(Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,679 €/l Plenergy (Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,679 €/l

(Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,679 €/l Plenergy (Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,679 €/l

(Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,679 €/l Petroprix (Polígono Peri Cetarsa, 5 – Granada): 1,679 €/l

El mapa del precio de la gasolina en Andalucía

Acabamos de ver los precios de la gasolina en Andalucía para esta primera hora del 25 de marzo, pero ya sabemos que esos precios no son fijos. Pueden cambiar varias veces en el mismo día. Por ello, os recomendamos la herramienta de Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, un mapa donde aparecen todas las estaciones con los precios actualizados casi en tiempo real tal y como vamos a ver ahora por ejemplo para Cordoba: