Precio de la gasolina hoy 25 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios de la gasolina en Andalucía y dónde es más barato repostar
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El precio de la gasolina sigue siendo la preocupación de muchas personas, especialmente en el caso de que uses el coche para todo, incluso si pensamos que seguramente este miércoles 25 de marzo llega con un ligero respiro después de los últimos cambios aprobados por el Gobierno, pero sin grandes alegrías. Llenar el depósito sigue costando dinero, y bastante, y además no en todos sitios se paga lo mismo así que repasamos aquí, los precios de la gasolina en Andalucía hoy.
En los últimos días, el mercado del petróleo ha seguido muy pendiente de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, especialmente en Oriente Medio. Eso se nota rápido en el surtidor y aunque se han tomado medidas para intentar contener la subida, como esa rebaja del IVA al 10%, la realidad es que el conductor sigue teniendo que comparar precios si quiere ahorrar algo y más si piensa en lo que le costaba repostar antes de la Guerra de Irán.
Y además, con la Semana Santa ya prácticamente encima, muchos están mirando cuándo y dónde repostar antes de salir a la carretera. Porque no es lo mismo llenar el depósito en una gasolinera que en otra. En las siguientes líneas repasamos cómo están hoy los precios en ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada, para tener claro dónde merece más la pena parar.
Gasolineras más baratas hoy en Sevilla
El Ministerio de Transición ecológica, a través de Geoportal, informa que estas son las diez gasolineras para repostar en Sevilla a primera hora de hoy:
Gasolina 95
- Gasolinera Utrera (Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,459 €/l
- Petroprix (Av. Jerez, 43 – Sevilla): 1,459 €/l
- Supeco (Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,459 €/l
- Volaroil (C/ Sor Ángela de la Cruz, 85 – Osuna): 1,459 €/l
- Plenergy (C/ Sor Ángela de la Cruz, 91 – Osuna): 1,459 €/l
- Family Energy (Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,469 €/l
- Enerplus (Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,469 €/l
- Petrouya (Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – Utrera): 1,473 €/l
- Tamoil (A-394 km 16 – Utrera): 1,474 €/l
- Shell (Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n – Sevilla): 1,474 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,604 €/l
- Shell (Av. Alcalde Luis Uruñuela, s/n – Sevilla): 1,614 €/l
- Enerplus (Ctra. A-392 km 19,900 – Mairena del Alcor): 1,635 €/l
- Cepsa (C/ Gramil, s/n – Sevilla): 1,644 €/l
- Cepsa (C/ Escarpia, 1 – Sevilla): 1,644 €/l
- Galp (C/ Antonio Peña y López, 5 – Sevilla): 1,649 €/l
- Galp (Av. Andalucía, 44 – Sevilla): 1,649 €/l
- Carrefour (C/ Poeta Muñoz San Román – Camas): 1,659 €/l
- Carrefour (Ctra. de Utrera km 1 – Sevilla): 1,659 €/l
- Galp (A-92 km 4 – Alcalá de Guadaíra): 1,659 €/l
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G. (Finca El Reboso s/n, km 15 – La Puebla del Río): 1,410 €/l
- Alcampo (Ronda del Tamarguillo, s/n – Sevilla): 1,554 €/l
- Red Car Oil (C/ Jovellanos, 10 – Los Rosales): 1,635 €/l
- Hijos de Oliva (C/ Uno, 16 – Alcalá de Guadaíra): 1,637 €/l
- Gasolinera Utrera (Av. San Juan Bosco, 108 – Utrera): 1,644 €/l
- Supeco (Polígono Cerca del Pino I, Ctra. Bormujos, s/n – Gines): 1,649 €/l
- Family Energy (Ctra. A-376 km 2 – Utrera): 1,649 €/l
- APJ (C/ Cojinete, s/n – Sevilla): 1,658 €/l
- Redcaroil (C/ Cavadores, 2 – Umbrete): 1,662 €/l
- Petrouya (Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – Utrera): 1,669 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Málaga
En Málaga estas son las gasolineras y servicios de estación dónde es más barato repostar hoy:
Gasolina 95
- Coloso (Av. Manuel Fraga Iribarne, 17 – Torremolinos): 1,485 €/l
- Ballenoil (Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,489 €/l
- Ballenoil (C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,489 €/l
- Petroprix (C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,489 €/l
- Petroprix (C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,489 €/l
- Petroprix Coín (Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,489 €/l
- Petroprix (Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,489 €/l
- Ballenoil (Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,489 €/l
- Petroprix Mijas (Camino Viejo de Coín, 43 – Las Lagunas): 1,489 €/l
- Petroprix (Urb. La Leala, 22 – Benalmádena): 1,489 €/l
Gasolina 98
- Coloso Churriana (Ctra. Coín-Málaga km 89 – Málaga): 1,595 €/l
- Coloso (Ctra. de Coín km 54 – Málaga): 1,595 €/l
- Galp (C/ Herman Hesse, 5 – Málaga): 1,649 €/l
- Ninguno (C/ Aluminio, s/n – Marbella): 1,653 €/l
- Repsol (Av. Carlota Alexandre, 9 – Torremolinos): 1,659 €/l
- Carburantes Clavero (C/ Doctor Laureano Casquero – Vélez-Málaga): 1,659 €/l
- Los Remedios (Av. Vivar Téllez, 26 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l
- M3 Petróleos (Av. Antonio Machado – Benalmádena): 1,659 €/l
- La Inmaculada (A-335 km 1,3 – Vélez-Málaga): 1,659 €/l
- Repsol (Av. Andalucía, 14 – Torre del Mar): 1,679 €/l
Diésel
- Plenergy (C/ Cañada de los Cardos, s/n – Torremolinos): 1,659 €/l
- Madesse-Benamaina (Av. Tívoli, 19 – Benalmádena): 1,664 €/l
- Ballenoil (Camino Higueral, 28 – Vélez-Málaga): 1,679 €/l
- Ballenoil (C/ Santo Tomás, Urb. La Leala – Benalmádena): 1,679 €/l
- Petroprix (C/ Licurgo, 2 – Málaga): 1,679 €/l
- Petroprix (C/ Bahía Blanca, 31 – Málaga): 1,679 €/l
- Petroprix Coín (Av. Reina Sofía, 43 – Coín): 1,679 €/l
- Petroprix (Residencia de la Vega, 1 – Antequera): 1,679 €/l
- Ballenoil (Av. Reina Sofía, s/n – Coín): 1,679 €/l
- Petroprix Mijas (Camino Viejo de Coín, 43 – Las Lagunas): 1,679 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Cádiz
Si quieres repostar en Cádiz las gasolineras más baratas son estas:
Gasolina 95
- GM Oil (Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,429 €/l
- Alcampo (C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,436 €/l
- Meroil (A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,438 €/l
- Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,469 €/l
- Ballenoil (Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l
- Ballenoil (Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,489 €/l
- Ballenoil (C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,489 €/l
- Ballenoil (N-IV km 680 – San Fernando): 1,489 €/l
- Ballenoil (Alameda Solano, 18 – Chiclana de la Frontera): 1,489 €/l
- Plenergy (Av. de los Descubrimientos, 35 – Chiclana de la Frontera): 1,489 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (C/ Ronda Aurora Boreal, 3 – Jerez de la Frontera): 1,526 €/l
- Coloso (Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – La Línea de la Concepción): 1,555 €/l
- Moeve (A-480 km 24,1 – Chipiona): 1,626 €/l
- Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,629 €/l
- Easyfuel (Camino del Lobo 1 – Chiclana de la Frontera): 1,629 €/l
- Repsol (A-2001 km 5 – El Puerto de Santa María): 1,631 €/l
- Carrefour (Ctra. Madrid-Cádiz km 653 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l
- ASC Carburantes (N-340 km 94,2 – Tarifa): 1,649 €/l
- Cepsa (N-340 km 134 – San Enrique): 1,656 €/l
- Carrefour (Av. de la Colonia, 9 – La Línea de la Concepción): 1,659 €/l
Diésel
- GM Oil (Carrer El Palmar, 11 – El Puerto de Santa María): 1,649 €/l
- Meroil (A-375 km 38,5 – Puerto Serrano): 1,658 €/l
- Shell (Av. Ronda Norte, 2 – La Línea de la Concepción): 1,669 €/l
- Seroil Energy (Ctra. de Lebrija km 6 – Jerez de la Frontera): 1,669 €/l
- Ballenoil (C/ Genil, 1 – Sanlúcar de Barrameda): 1,672 €/l
- Ballenoil (C/ Juan XXIII, 2 – Barbate): 1,672 €/l
- Ballenoil (Av. Europa, s/n – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l
- Ballenoil (Av. Sanlúcar – Jerez de la Frontera): 1,679 €/l
- Ballenoil (C/ Ferrocarril, 34 – San Fernando): 1,679 €/l
- Ballenoil (N-IV km 680 – San Fernando): 1,679 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Córdoba
En Córdoba las gasolineras más baratas para repostar son estas:
Gasolina 95
- Enerplus (Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,459 €/l
- Enerplus (Av. Guardia Civil, 9 – Lucena): 1,465 €/l
- F. del Moral (Av. Blas Infante, s/n – Rute): 1,469 €/l
- Plenergy (Av. Juan Carlos I, 30 – Fernán Núñez): 1,469 €/l
- Mirasierra (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,489 €/l
- Ballenoil (Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,489 €/l
- Ballenoil (Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,489 €/l
- Ballenoil (Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,489 €/l
- Ballenoil (Ejido del Valle s/n – Lucena): 1,489 €/l
Gasolina 98
- Repsol (N-IV km 384,8 – Alcolea): 1,589 €/l
- Mirasierra (Ctra. Rute-Encinas Reales km 0,2 – Rute): 1,595 €/l
- Carrefour (A-305 km 60 – Baena): 1,629 €/l
- Q8 (N-IV km 428 – El Arrecife): 1,639 €/l
- Agla (C/ Finlandia, 62 – Las Quemadas): 1,639 €/l
- Q8 (Ctra. Trassierra km 0 – Córdoba): 1,649 €/l
- Avia (C/ Ancha, s/n – Aguilar de la Frontera): 1,649 €/l
- Shell (C/ Regiones Devastadas, 37 – Espejo): 1,649 €/l
- Cepsa (Av. del Brillante, 4 – Córdoba): 1,650 €/l
- Moeve (Ctra. Andújar-Lucena km 103,9 – Cabra): 1,654 €/l
Diésel
- Riosol (Ronda Norte, s/n – Castro del Río): 1,640 €/l
- Carrefour (Ctra. La Rambla – Puente Genil): 1,659 €/l
- Enerplus (Av. Lonjas, s/n – Córdoba): 1,679 €/l
- Ballenoil (Av. Santa Ana, 83 – Palma del Río): 1,679 €/l
- Ballenoil (Av. Libia, 34 – Córdoba): 1,679 €/l
- Ballenoil (Plaza de Colón, s/n – Córdoba): 1,679 €/l
- Ballenoil (Ejido del Valle s/n – Lucena): 1,679 €/l
- Ballenoil (Campo de la Verdad, s/n – Córdoba): 1,679 €/l
- Petroprix (Av. Esteban de Cabrera, 8 – Córdoba): 1,679 €/l
- Plenergy (C/ La Rambla, 2 – Puente Genil): 1,679 €/l
Gasolineras más baratas hoy en Granada
Si vives en Granada y quieres ahorrar con la gasolina o el diésel estos son los lugares donde es más barato repostar:
Gasolina 95
- Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,439 €/l
- GM Oil (C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,459 €/l
- Petroprix (Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,479 €/l
- Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,489 €/l
- Ballenoil (Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,489 €/l
- Plenergy (Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,489 €/l
- Plenergy (Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,489 €/l
- Plenergy (Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,489 €/l
- Petroprix (Polígono Peri Cetarsa, 5 – Granada): 1,489 €/l
- Petroprix (Ctra. Granada-Sevilla km 68 – Huétor Tájar): 1,495 €/l
Gasolina 98
- Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,579 €/l
- Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,599 €/l
- A. Aguaza (N-342 km 156 – Cúllar): 1,609 €/l
- Castril (Av. Portillo, s/n – Castril): 1,638 €/l
- E.S. Ogicañas (C/ Granada, 56 – Ogíjares): 1,645 €/l
- ASC Carburantes (N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l
- ASC Carburantes (N-432 km 429 – Atarfe): 1,649 €/l
- ASC Carburantes (Ctra. Armilla km 7 – Armilla): 1,649 €/l
- ASC Carburantes (Camino Bajo, 35 – Armilla): 1,649 €/l
- ASC Carburantes (N-432 km 431 – Granada): 1,649 €/l
Diésel
- Alcampo Motril (Av. Salobreña, s/n – Motril): 1,569 €/l
- Petroprix (Ctra. Almería-Motril km 107 – Motril): 1,599 €/l
- GM Oil (C/ Santo Domingo, 23 – Motril): 1,599 €/l
- Alcampo (C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88 – Granada): 1,649 €/l
- Minioil (C/ León, 36 – Ogíjares): 1,669 €/l
- Ballenoil (Camino de Ronda, 117 – Granada): 1,679 €/l
- Plenergy (Av. Cristóbal Colón – Armilla): 1,679 €/l
- Plenergy (Av. de Andalucía, s/n – Granada): 1,679 €/l
- Plenergy (Ctra. GR-3304 – Purchil): 1,679 €/l
- Petroprix (Polígono Peri Cetarsa, 5 – Granada): 1,679 €/l
El mapa del precio de la gasolina en Andalucía
Acabamos de ver los precios de la gasolina en Andalucía para esta primera hora del 25 de marzo, pero ya sabemos que esos precios no son fijos. Pueden cambiar varias veces en el mismo día. Por ello, os recomendamos la herramienta de Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, un mapa donde aparecen todas las estaciones con los precios actualizados casi en tiempo real tal y como vamos a ver ahora por ejemplo para Cordoba: