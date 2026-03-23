El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha dado un ultimátum a Pedro Sánchez tras la presentación de su plan económico anticrisis. Tras una reunión de urgencia han comunicado este lunes que las medidas adoptadas por el Gobierno «no solo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite, poniendo en serio riesgo su continuidad operativa y el abastecimiento del país».

A través de un comunicado, el organismo encargado de velar por los intereses de los transportistas ha señalado que el análisis particular de transporte «pone de manifiesto una desconexión total con la situación económica de las empresas de transporte, ya que su impacto real dista mucho de favorecerlas en algo».

El CNTC ha insistido a Sánchez en la necesidad de» mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual», así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación.

Sobre esto han destacado que, desde el inicio del conflicto, cada camión está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible, un sobrecoste para el sector de casi 450 millones de euros que, en la práctica, «está siendo asumido íntegramente por el propio transportista» ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios.

De esta manera, el CNTC se ha mostrado «profundamente decepcionado y desconcertado», ya que, según han confesado, lo que se les trasladó en las reuniones de la semana pasada con el ministro de Transporte «dista considerablemente de la realidad de las medidas finalmente adoptadas».

«El transporte no puede seguir funcionando a pérdidas. Si las empresas paran, se para el país», ha advertido Javier Arnedo, presidente del CNTC.

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