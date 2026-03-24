Cuándo es el Real Madrid femenino – Barcelona de la Champions League: horario y canal de TV para ver en directo el Clásico

El Real Madrid femenino y el Barcelona van a protagonizar un auténtico partidazo en el choque de la ida de los cuartos de final de la Champions League, aunque esta primera manga en el Estadio Alfredo di Stéfano no será decisiva. Todo acabará resolviéndose la próxima semana en el Camp Nou, donde conoceremos cuál de estos dos clubes avanzan a las semifinales de la máxima competición continental. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión el Clásico europeo.

Horario del Clásico de Champions League Real Madrid femenino – Barcelona

El Real Madrid femenino recibe al Barcelona en el Estadio Alfredo di Stéfano para disputar el partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos protagonizarán un Clásico apasionante en el que puede ocurrir de todo, pero las azulgranas son favoritas a llevarse el triunfo y estar en las semifinales del torneo. El combinado que consiga llevarse el triunfo se enfrentará en la siguiente roda al vencedor del Manchester United – Bayern de Múnich.

A qué hora es el Clásico de la Champions League Real Madrid femenino – Barcelona

La UEFA ha programado este apasionante Real Madrid femenino – Barcelona de la ida de los cuartos de final de la Champions League para este miércoles 25 de marzo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el inicio de este Clásico entre las de Concha Espina y las culés en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad y sin incidentes en la previa entre los aficionados que se acerquen al Estadio Alfredo di Stéfano para que el choque pueda arrancar de manera puntual.

En qué canal de TV ver el partido Real Madrid femenino – Barcelona

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros de la máxima competición continental fue Disney+. Este Real Madrid femenino – Barcelona correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver a través de esta plataforma de pago, la cual habrá que tener contratada para poder ver lo que suceda en el Estadio Alfredo di Stéfano. También hay que destacar que el canal catalán Esport3 también ofrecerá este Clásico apasionante gratis y en abierto por TV.

Todos los hinchas del conjunto madridista, del cuadro azulgrana y los seguidores de este deporte van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid femenino – Barcelona de la ida de los cuartos de final de la Champions League a través de las aplicaciones de Disney+ y la de Esport4. Ambas se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a sus respectivas webs con un ordenador y disfrutar de lo que suceda en la capital de España.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este Clásico de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid femenino – Barcelona desde una hora antes del inicio del choque y una vez suene el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Estadio Alfredo di Stéfano.

Cómo escuchar por radio gratis el Clásico de la Champions Real Madrid femenino – Barcelona

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el Clásico de la ida de los cuartos de final de la Champions League van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Estadio Alfredo di Stéfano para narrar lo que esté ocurriendo en este Real Madrid femenino – Barcelona.

Quién es el árbitro y en qué campo se juega el Real Madrid femenino – Barcelona

El Estadio Alfredo di Stéfano, que se encuentra en el interior de la Ciudad Deportiva que el club blanco tiene en Valdebebas, será el escenario donde se celebrará este Clásico Real Madrid femenino – Barcelona que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 2006 y tiene un aforo para unas 5.800 personas, esperándose un ambientazo este miércoles, ya que la afición está con la ilusión de plantarse en las semifinales de la máxima competición continental.

La UEFA ha designado a la árbitra italiana María Sole Ferrieri Caputi para que imparta justicia en este apasionante Real Madrid femenino – Barcelona de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Su compatriota Gianluca Aureliano será el responsable del VAR, por lo que tiene que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el césped del Alfredo di Stéfano en este Clásico para, si lo considera necesario, avisar a su compañera y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que se instalará entre los dos banquillos.