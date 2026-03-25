Sánchez dice que «es un orgullo ser español» pero gobierna con todos los partidos que quieren romper España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este miércoles en su comparecencia extraordinaria en el Congreso de los Diputados de estar orgulloso de «ser español», mientras gobierna con ERC, Junts o EH Bildu, partidos que quieren romper España, como socios parlamentarios y clave para poder mantenerse al frente del Ejecutivo.

Sánchez, que pactó con todos los partidos nacionalistas para gobernar en 2023, tras perder las elecciones generales del 23J ante el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, ha querido dar una lección de «patriotismo» a los españoles desde el Congreso. En una comparecencia a voluntad propia para informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Medio, el presidente que pacta con independentistas habla de que «es un orgullo ser español».

«Los dobles estándares no crean un mundo más justo, sino un mundo más inseguro. Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia los intereses de los españoles, ni tampoco de los europeos», ha trasladado Sánchez a los presentes en el hemiciclo este miércoles.

«España hoy, afortunadamente, es una referencia internacional en la defensa de la paz y del derecho internacional, y en un mundo incierto, y por cierto, carente de empatía, tengo que decirles que es un orgullo ser español», ha añadido el presidente del Gobierno, presumiendo de «patriotismo» y de «orgullo» ante aquellos que no solo quieren romper la unidad nacional, sino que son clave para que el Ejecutivo pueda tener mayoría en el Congreso de los Diputados.

Sánchez ataca a Aznar

En el inicio de su comparecencia, que ha durado unos 40 minutos, Pedro Sánchez ha cargado contra José María Aznar, ex presidente del Gobierno, para justificar el ‘No a la guerra’ del que se ha apropiado tras el estallido del conflicto en Irán. «Nos arrastró a la locura por sentirse importante», ha afirmado el líder del PSOE en alusión al apoyo de España a la ofensiva de la administración estadounidense de George W. Bush en Irak.

Sánchez ha recordado como uno de los días «más importantes» de la historia de España el 15 de febrero de 2003: «Aquel día, los españoles se manifestaron con un mensaje claro: ‘No a la guerra’», ha insistido Sánchez.

«Como muchos otros conciudadanos, yo fui uno de ellos», ha querido destacar el presidente del Gobierno al inicio de su intervención, a petición propia, para dar a conocer las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. «Vi el coraje de una ciudadanía que no renuncia a sus principios para contentar a un presidente de Estados Unidos», ha añadido desde la tribuna de oradores del hemiciclo.