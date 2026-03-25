La nieve vuelve a Cataluña: METEOCAT activa todas las alarmas y no da tregua

Meteocat activa todas las alarmas y no da ninguna tregua, parece que la nieve vuelve con fuerza a Cataluña. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tocará visualizar una serie de cambios importantes en la previsión del tiempo, después de jornadas de estabilidad.

Cataluña se prepara para ver llegar un destacado cambio de tendencia respecto a lo que hemos tenido en estos días, tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en unos momentos en los que quizás tocará estar pendientes de un cielo que puede estar marcado por un fenómeno poco común. La nieve y el frío pueden volver a ser tendencia en una comunidad autónoma en la que parecerá que tenemos que empezar a sacar de nuevo el abrigo en unos días en los que quizás tocará ver determinados cambios importantes. Todas las alarmas se activan y no dan ninguna tregua ante lo que puede pasar en estos días.

Vuelve a Cataluña la nieve

La nieve parece que va a volver a Cataluña en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es momento de saber qué es el que puede pasar en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que hasta la fecha no sabíamos.

Si miramos el calendario, estamos a punto de dejar atrás un mes de marzo que nos ha dado más de una sorpresa. Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará ciertos detalles que quizás nos cuesten de creer.

La primavera ya ha empezado, pero eso no quiere decir que tendremos que dejar atrás la ropa de invierno. En estas jornadas en las que quizás tendremos que empezar a pensar a incluir en la maleta, dependiendo del lugar al que vamos una o varias prendas de abrigo.

Se acercan las vacaciones y eso quiere decir que tocará prepararnos para unos días en los que quizás vamos a tener que ver este tiempo libre que podría llegar más en el interior de las casas que en el exterior.

Meteocat activa todas las alarmas y no da tregua

Los expertos de Meteocat no dudan en activar todas las alarmas y no dar tregua después de unos días en los que hemos podido disfrutar del buen tiempo, lo que llega puede cambiarlo todo por completo. Vamos a dejar atrás la primavera y sumergirnos de lleno, en un nuevo invierno que parece que nos afectará de lleno.

De momento, a partir de hoy, la AEMET lanza una importante advertencia para esta comunidad autónoma: «Algunas nubes altas, tendiendo por la tarde a cielo nuboso en el Pirineo y en la mitad oriental. Se esperan precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo y valle de Arán al final del día, que no se descartan en puntos de la mitad oriental; la cota de nieve en el Pirineo estará en torno a los 800-1000 m y tendiendo a disminuir. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el litoral central a última hora de la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso ligero; máximas en ascenso ligero, salvo en la divisoria del Pirineo y valle de Arán, donde descenderán ligeramente. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del suroeste en el litoral y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo por la tarde a oeste y noroeste moderado en la mitad sur, y a norte en el Pirineo y el Ampurdán; se esperan rachas muy fuertes en el sur de Tarragona, el Ampurdán y cotas altas del Pirineo occidental, puntualmente huracanadas en el interior sur de Tarragona».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento la segunda mitad del día, del norte en el Pirineo occidental y del noroeste en la mitad sur de Tarragona y el Ampurdán; en zonas expuestas del interior de Tarragona podrían ser puntualmente huracanadas. Nevadas débiles en la divisoria de Pirineos y valle de Arán».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «En Canarias continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en las islas más montañosas, pudiendo además ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo. En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día que será de nieve por encima de 1400-1600m en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos.

Temperaturas máximas en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste. Mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Pocos cambios de las temperaturas en Canarias. Heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte».