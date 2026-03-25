Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas marcará el día en toda la provincia de Zaragoza, donde las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas se mantendrán estables o descenderán levemente en el sistema Ibérico y el norte de Cinco Villas. El viento será flojo, con tendencia a moderarse del noroeste en la segunda mitad del día, presentando rachas muy fuertes en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente. El viento, que soplará con fuerza desde el norte a 35 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, alcanzando hasta los 21 grados.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá despejado, aunque la humedad, que rondará el 40%, permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Con la puesta del sol a las 19:20, los zaragozanos podrán disfrutar de unas largas horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar del aire fresco. No se espera lluvia, lo que añade un toque de alegría a esta jornada que promete ser un deleite para los sentidos.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia se incrementa, dejando entrever un panorama variable.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que superará el 80%. Las ráfagas de viento, que podrían superar los 30 km/h, añadirán un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Tarazona: cielo variable y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. La temperatura templada y el cielo variable ofrecen un escenario perfecto para salir y disfrutar de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET