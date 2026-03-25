Media España en vilo por lo que llega en Semana Santa: la AEMET anuncia lluvias en estos puntos

La AEMET anuncia lluvias en estos puntos, media España en vilo por lo que llega en Semana Santa. A unos días en los que vamos a empezar a disfrutar de unas vacaciones que pueden llevarnos a una serie de detalles que quizás hasta ahora desconocíamos. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, podremos empezar a tener en consideración una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial. Nos preparamos para esta Semana Santa en la que parecerá que volvemos al invierno, en lugar de disfrutar de una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que quizás tocará estar pendientes del paraguas y del mal tiempo, la AEMET nos prepara para unas vacaciones pasadas por agua.

En vilo media España por lo que llega en Semana Santa

Esta Semana Santa tendremos que estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos golpearán con fuerza. Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, nos afectará en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar ciertos cambios que pueden ser esenciales. Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una previsión del tiempo que cada vez se parece más a una auténtica pesadilla en estos días en los que quizás tendremos que ver un giro radical que nos golpeará de lleno, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

El tiempo se convierte en protagonista, a medida que vamos a ir viendo lo que parece que se convertirá en una dura realidad en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

La AEMET anuncia lluvias en estas partes del país

Faltan unos días para empezar las vacaciones de Semana Santa, media España mira al cielo para saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que cada detalle cuenta. Parece que el sol de estas jornadas que tenemos por delante puede acabar convirtiéndose en parte de la historia.

Los expertos de la AEMET saben muy bien que a partir de este mismo jueves todo cambia, tal y como nos explican en su previsión del tiempo: «Los cielos estarán nubosos o cubiertos en la mitad norte y en Baleares, donde se darán precipitaciones débiles o moderadas; estas serán en forma de nieve a partir de los 1000-1200 metros, principalmente en la cara norte de los Pirineos, de la cordillera Cantábrica y de otras sierras del norte. Es probable la formación de chubascos de madrugada en el litoral catalán. En el resto de la Península los cielos estarán poco nubosos o despejados. En Canarias persistirá cierta inestabilidad y podrán darse precipitaciones, débiles, en las islas occidentales y Gran Canaria.Es posible la aparición de nieblas en Melilla y en el extremo norte.

Las temperaturas máximas descenderán de manera generalizada en la Península y en Baleares, de forma notable en la meseta norte, en el entorno de los sistemas Central e Ibérico y en los Pirineos y probablemente en la Comunidad Valenciana y Murcia, y aumentarán en el Estrecho; las mínimas descenderán en la mitad norte, aumentarán en la mitad sur y en Baleares. En Canarias las temperaturas apenas variarán. Habrá heladas débiles en zonas altas de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas débiles a partir de los 1000-1200 metros en el norte. Descensos notables de las temperaturas máximas en la mitad norte y del este. Rachas de viento muy fuertes en el Ampurdán, valle del Ebro, los Pirineos y Menorca. Predominará el viento de componente norte en la Península y en Baleares: cierzo moderado o fuerte en el valle del Ebro y con rachas muy fuertes en las sierras prelitorales de Castellón y de Tarragona, tramontana moderada y con rachas muy fuertes en el Ampurdán y en Menorca, y flojo o moderado en el resto. También serán muy fuertes las rachas en los Pirineos. En los litorales del mar de Alborán y del golfo de Cádiz el viento será del este y moderado. En Canarias el alisio será moderado».