Hoy, 25 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en un manto de nubes que traerán consigo algunas precipitaciones débiles, especialmente en el litoral, mientras que las temperaturas experimentarán un notable descenso. Los vientos del nordeste aportarán frescura a la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura mínima de 6 grados, el ambiente se siente algo pesado y aunque el viento sopla suavemente del norte a 10 km/h, la sensación térmica puede descender hasta los 6 grados. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de chubascos se mantiene alta, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando el sol, tímido, apenas se asoma entre las nubes.

Ya por la tarde, la situación no mejora, ya que las nubes continuarán dominando el cielo y la posibilidad de lluvia se intensifica. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, pero la sensación térmica podría no reflejar ese calor, manteniéndose fresca. Con el sol ocultándose a las 19:29, los bilbaínos tendrán que prepararse para una noche húmeda y fresca, donde el viento podría intensificarse con ráfagas que alcanzan los 15 km/h.

Nubes grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento soplará del norte a una velocidad de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 5 km/h.

La tarde no traerá alivio, ya que la lluvia persistirá con un 95% de probabilidad y las temperaturas apenas alcanzarán los 15 grados. La humedad se sentirá agobiante, con picos del 95%. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 7 grados.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

Esta jornada en Guecho amanece con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá durante toda la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C de mínima y alcanzarán los 14°C en su punto máximo, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que generará un ambiente pesado y húmedo.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente en la tarde-noche, donde la probabilidad se sitúa en un 90%. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda precaución. Con la salida del sol a las 07:06 y su puesta a las 19:29, disfrutaremos de 12 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Santurce: cielo nublado con lluvias suaves

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados. A lo largo del día, se espera la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, acompañadas de un viento suave que soplará del norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados. La lluvia será la protagonista, ya que se espera que caiga desde la madrugada y continúe durante la mañana, creando un ambiente húmedo y gris.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa impermeable, ya que el viento del norte soplará a una velocidad moderada, añadiendo un toque de frescura al ambiente.