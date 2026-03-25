Va a haber colas en Lidl a partir del viernes 27 de mazo por el cortacésped recargable de Parkside

Cortar el césped es una de esas tareas que, cuando llega el buen tiempo, vuelven sí o sí. Da igual si tienes un jardín pequeño o una zona verde en casa: en cuanto empieza a crecer, toca ponerse manos a la obra. Y claro, no todo el mundo quiere complicarse con máquinas pesadas, cables por el suelo o motores que hacen un ruido tremendo. Por eso cada vez funcionan mejor los cortacéspedes sin cable. Y uno de los mejores, más económicos y de los que todo el mundo habla lo tienes en tu supermercado más cercano. Un cortacésped compacto que Lidl tiene en su bazar online y que por lo visto, pronto llegará a tiendas.

Los cortacésped inalámbricos son más cómodos, más fáciles de usar y, para un jardín normal, cumplen de sobra. Lidl lo sabe bien y por eso vuelve a apostar por uno de esos productos que suelen desaparecer rápido: el cortacésped recargable de Parkside. Ya está como decimos en el bazar online de esta cadena de supermercados, pero además llega a tiendas con una idea bastante clara: hacerte la vida más fácil si tienes que mantener el césped en casa sin liarte demasiado.

El cortacésped que arrasa en Lidl

Lo primero que llama la atención es que es completamente inalámbrico. Funciona con batería de 20 V dentro del sistema Parkside X 20 V Team. Esto tiene su parte buena y su parte a tener en cuenta y es que si ya tienes herramientas de Parkside en casa, probablemente puedas usar la misma batería. Lo menos bueno es que no viene incluida, ni tampoco el cargador. Así que si empiezas de cero, hay que sumarlo al presupuesto. En cuanto a potencia, hablamos de 400 W, con un ancho de corte de unos 32 cm. de modo que está pensado para jardines que no sean excesivamente grandes, de modo que si el tuyo está a la entrada de casa, o tienes uno que sea normal seguro que le vas a poder sacar partido.

Ligero y fácil de manejar

Una de las cosas que más se agradecen es el peso, que es de unos 7,8 kg, lo que hace que moverlo no sea un suplicio. Se nota sobre todo cuando llevas un rato usándolo, que no acabas con los brazos cargados. Por otro lado, el manillar se puede ajustar en altura, así que se adapta bastante bien según quién lo use. Además, tiene una empuñadura cómoda, algo que parece un detalle menor, pero no lo es cuando estás empujando varios minutos.

Las ruedas también ayudan. Son suaves y están pensadas para no dañar el césped, lo que evita esas marcas tan típicas que dejan otros modelos más pesados. Y luego está el tema de guardarlo que es realmente fácil ya que se puede plegar, y eso marca la diferencia. Si tienes poco espacio, lo vas a notar. Cabe mejor en un trastero, en un rincón del garaje o incluso en una estantería.

Ajustes básicos, pero suficientes

Aquí no hay complicaciones. Tiene tres alturas de corte: 20, 40 y 60 mm. No es el sistema más avanzado del mercado, pero para un uso doméstico es más que suficiente.

La cuchilla es de acero, pensada para hacer un corte limpio. Y eso, aunque no se note a simple vista, es importante para que el césped se mantenga mejor con el tiempo. Por otro lado, el recogedor tiene capacidad de 27 litros así que no es enorme, pero tampoco se queda corto. Además, incluye un indicador para saber cuándo está lleno, así no tienes que estar abriendo cada dos por tres y para vaciarlo se desmonta fácil y tiene asa para transportarlo sin complicarte.

Motor sin escobillas y detalles que suman

Otro punto interesante es el motor brushless (sin escobillas) que significa menos desgaste y más vida útil. No es algo que vayas a notar el primer día, pero sí a largo plazo. También incorpora un sistema de seguridad con bloqueo de conexión y arranque controlado. Son detalles que no se ven mucho, pero que están ahí para evitar sustos. Y en cuanto el nivel de ruido está en unos 81 dB, que es lo normal en este tipo de aparatos, de modo que no es silencioso, pero tampoco molesto en exceso.

Precio y para quién merece la pena

El precio es de 84,99 euros, y ahí es donde Lidl suele acertar. No es el más barato del mundo si le sumas la batería, pero sigue siendo bastante competitivo dentro de los cortacéspedes sin cable. Eso sí, conviene tener claro para quién es. Como ya mencionamos, no es para un jardín grande ni para un uso intensivo. Pero si tienes una zona de césped pequeña o media y quieres algo cómodo, ligero y fácil de guardar, encaja bastante bien. Al final, es uno de esos productos que no prometen más de la cuenta, pero cumplen con lo que ofrecen. Y eso, muchas veces, es justo lo que se busca.