Adiós a la alergia: el aparato de Lidl que parece de Dyson, tirado de precio que todos están buscando esta primavera

Cuando llega la primavera, hay algo que se repite en muchas casas sin falta. y es que empiezan los estornudos, los ojos llorosos, esa sensación de aire cargado que no sabes muy bien de dónde viene y al final terminas abriendo la ventana para ventilar, pero tampoco siempre es la solución y se hace necesario tener un electrodoméstico como el purificador de aire que está arrasando en Lidl.

Porque puede que abras la ventana y notes que entra el aire fresco, pero también entra polen, polvo y todo lo que hay fuera. Y ahí es donde cada vez más gente empieza a buscar alternativas sencillas para mejorar el ambiente dentro de casa sin complicarse demasiado. En ese contexto, Lidl ha sacado uno de esos productos que llaman la atención por lo que cuestan y por lo que ofrecen. Se trata de su purificador de aire Livarno, ahora rebajado a 23,99 euros, y que está pensado justo para eso: mejorar el aire en espacios pequeños de forma fácil y sin gastar mucho.

El aparato de Lidl que todos quieren esta primavera

Este purificador es uno de los más compactos actualmente en el mercado y es una de las primeras cosas por las que destaca y por las que todo el mundo se decanta. Mide unos 28 cm de alto, 23 de ancho y apenas 12 de fondo, por lo que te cabe en una mesilla, en una balda o en una esquina del escritorio sin que tengas que reorganizar media habitación.

Además, el diseño es bastante neutro. Blanco, sencillo, sin luces exageradas ni formas raras y para hacerlo más convencional, tiene también un asa integrada que hace que sea perfecta para que lo cojamos y lo podamos llevar de una habitación a otra. Por ejemplo, lo puedes tener en el dormitorio por la noche y llevártelo al salón durante el día sin ningún esfuerzo.

Pensado para habitaciones pequeñas

Este no es el típico purificador grande para toda la casa, ya que está diseñado para espacios de hasta 7 m². Es decir, una habitación pequeña, un despacho, o por ejemplo un cuarto infantil y todo gracias a su potencia de 19 W, suficiente para ese tipo de uso. No consume mucho, así que puedes tenerlo funcionando durante bastante tiempo sin preocuparte por la factura.

Por otro lado, uno de los datos que más llaman la atención es que puede purificar el aire hasta cinco veces por hora. Eso significa que el aire se va renovando constantemente, algo que se nota sobre todo cuando llevas un rato con él encendido. No es algo espectacular de primeras, pero con el uso sí se percibe. Sobre todo en días con mucho polen o cuando la habitación lleva tiempo cerrada.

Un sistema sencillo, pero práctico

El purificador de aire de Lidl que pertenece a la marca Livarno, no tiene menús complicados ni configuraciones raras, de modo que hace que más gente se sienta atraída en comprarlo. El purificador utiliza un sistema de filtro EPA 12 con filtro de partículas. Su función es bastante clara: atrapar polvo, polen y otras partículas que están en el aire. No es un sistema profesional ni pretende serlo, pero para un uso doméstico básico funciona. Y al final, eso es lo que busca la mayoría.

Además, cuenta con tres niveles de ventilador. Puedes dejarlo en un modo suave si lo vas a usar durante horas o subir la intensidad cuando quieres limpiar el aire más rápido. También incluye un indicador de cambio de filtro. Esto es útil porque te evita estar pendiente o adivinar cuándo toca cambiarlo. Simplemente te avisa y listo.

Detalles que se notan en el día a día

Más allá de lo principal, hay pequeños detalles que acaban sumando. Por ejemplo, la gestión del cable. Puede parecer algo menor, pero ayuda a que no tengas cables sueltos por la mesa o la estantería. Todo queda más recogido.

El nivel de ruido tampoco es exagerado. No es completamente silencioso, pero se puede tener encendido sin que moleste, incluso por la noche si no eres especialmente sensible. Y luego está el tema del transporte. Al ser ligero y tener asa, no da pereza moverlo. Que esto parece una tontería, pero marca la diferencia entre usarlo de verdad o dejarlo olvidado en un rincón.

Un precio que lo hace fácil de probar

El punto clave final es el precio ya que sólo cuesta 23,99 euros, por lo que se coloca como una opción bastante accesible dentro de los purificadores de aire. No es una inversión grande, y eso hace que mucha gente se anime a probarlo sin pensarlo demasiado. No es un aparato para grandes superficies ni para quien busca algo muy avanzado. Pero sí encaja muy bien con quien quiere mejorar el aire de una habitación concreta sin complicarse. Sobre todo ahora en primavera, cuando el polen empieza a notarse más dentro de casa, tener algo así puede marcar la diferencia. Al final, no se trata de tener el mejor purificador del mercado, sino uno que realmente uses.