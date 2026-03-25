Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman dónde hará buen tiempo en Semana Santa: las zonas que se salvan

Las zonas que se salvan del mal tiempo esta Semana Santa, las ha marcado Jorge Rey, confirmando lo que puede pasar con el método de las Cabañuelas. Este experto parece que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días plagados de actividad.

Lo que queremos cuando llegan estas fechas es disfrutar de un buen tiempo que puede acabar siendo parte de la historia. En estos días en los que quizás estaremos muy pendientes de un cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro destacado en un tiempo que podría acabar de darnos una novedad importante. En estos días en los que cada detalle cuenta, habrá llegado el momento de conocer lo que puede pasar en nuestro destino de vacaciones, antes de lo esperado. Jorge Rey confirma dónde hará buen tiempo esta Semana Santa, salvando estas zonas.

Las Cabañuelas confirman lo que todos esperábamos en Semana Santa

El mal tiempo es una auténtica pesadilla para todos aquellos que esperan un cambio de tendencia y que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Tocará tener en mente algunos detalles que pueden ser claves.

En estos días en los que tendremos que empezar a ver llegar esta novedad destacada que puede acabar siendo esencial en unos días en los que miramos al cielo en busca de una estabilidad que quizás no vamos a poder ver. Es hora de conocer lo que nos está esperando a la hora de saber en todo momento qué pasará con estas actividades al aire libre que tenemos por delante.

Las Cabañuelas nos acabarán explicando lo que puede acabar pasando en unos días en los que cada elemento cuenta. Con lo cual, tocará prepararse para un giro radical que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Lo que todos esperábamos lo ha confirmado un sistema que rara vez falla, sino todo lo contrario. Jorge Rey conoce muy bien qué puede pasar en estos días tan especiales que tenemos por delante.

Jorge Rey confirma las zonas de España donde hará buen tiempo

Esta Semana Santa nos esperan una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. En estos días en los que cada detalle cuenta, tendremos que empezar a visualizar una serie de elementos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos.

Tal y como nos explica este experto en un vídeo que rápidamente se ha convertido en viral: «Si quieres disfrutar de la Semana Santa, mejor vete al sur», con esta contundente frase Jorge Rey explica que el norte del país puede verse afectado por una serie de borrascas que pueden cambiar por completo nuestros planes. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que parecerá que el tiempo juega en nuestra contra, con un sol que no termina de materializarse.

La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando: «En el Cantábrico los restos de un frente frío dejarán precipitaciones débiles o moderadas; se espera que estas sean, a últimas horas, en forma de nieve a partir de los 1000 metros en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará la estabilidad y los cielos estarán poco nubosos o despejados. No se descartan algunas nubes bajas por la mañana en el entorno del Estrecho. En Canarias continuará la inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Therese, con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en las islas más montañosas y venir acompañados de tormenta durante la primera mitad del día; los chubascos, menos intensos, serán dispersos durante el resto del día. Son probables las nieblas matinales en zonas del interior del Cantábrico. Las temperaturas máximas descenderán, de manera notable, en el extremo norte, y aumentarán en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en la sur. Las temperaturas en los archipiélagos sufrirán pocos cambios. Habrá heladas débiles en zonas altas de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Probables nevadas débiles a últimas horas del día a partir de los 1000 metros en el norte. Rachas muy fuertes del norte en el Ampurdán y de cierzo en el valle del Ebro. Descensos notables de las temperaturas máximas en el extremo norte. En Canarias, probables chubascos fuertes durante la primera mitad del día, acompañados de tormenta, sobre todo en las islas occidentales. Predominará el viento flojo de componente norte en la Península, más intenso en la mitad norte; en el Ampurdán y en el valle del Ebro soplará fuerte y con rachas muy fuertes por la tarde; en los litorales del sur el viento será flojo y del este, y en los litorales del este y en Baleares, flojo y del sur. En Canarias soplará el alisio, moderado».