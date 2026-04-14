Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma que el calor no viene para quedarse: «Tormentas sobre todo en…»

Confirma el calor que no viene para quedarse, se adelanta Jorge Rey a una AEMET que nos trae la previsión del tiempo más inmediata. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, en especial, si tenemos en cuenta lo que pasará en breve, con un tiempo que se va complicando por momentos. A medida que vamos viendo algunos detalles que pueden convertirse en la manera de tener en consideración esta primavera.

Lo que estamos viviendo después del invierno más lluvioso de los últimos tiempos es una situación que se complica por momentos y que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Estaremos pendientes de este cambio de ciclo que puede ser esencial y que se convertirá en un proceso que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Se confirma lo que nadie hubiera querido tener en mente, después de unos días en los que avanzamos hacia el calor intenso, la situación va a cambiar por momentos, con un cambio que parece que ya está marcando en estos días.

Tormentas que vuelven en estas partes del país

La realidad es que la previsión del tiempo de Jorge Rey nos ayuda a hacer planes a largo plazo, en especial, cuando descubrimos lo que puede pasar en breve. Tendremos que hacer frente a una novedad que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve.

Es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará una alegría del todo inesperada, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Tocará estar muy pendientes de unas tormentas que parece que se irán extendiendo por momentos y que puede acabar generando más de una sorpresa. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos dará un destacado giro de guion en estos días que tenemos por delante.

Llega un nuevo cambio de tiempo, pero cuidado, que parece que no será tan duradero como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Lo que puede pasar es un giro radical al que tendremos que acostumbrarnos en breve, con la mirada puesta a este cambio que nadie hubiera imaginado.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey y confirma lo inesperado

Este vídeo de Jorge Rey nos explica que será mejor no acostumbrarnos a un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente. Estaremos a merced de una situación que va complicándose por momentos y que puede ser la que nos afectará en breve.

Aunque, de momento, la AEMET tiene muy claro qué es lo que pasará en breve, el país camina hacia un cambio de tendencia, después de días de gran inestabilidad. Tal y como nos explican estos expertos: «Tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. Así se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Península excepto en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares en la primera mitad del día, y algunas nubes de evolución por la tarde y algunas nubes altas por el oeste. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, pudiendo afectar también de forma aislada al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1100/1300 metros. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto.

Posibles bancos de niebla matinales dispersos en montañas de la mitad norte peninsular. También pueden darse en zonas bajas del noroeste de Galicia».

Los termómetros se recuperan por momentos: «Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, pudiendo hacerlo de forma notable en interiores la mitad oeste. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en ascenso en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, con descensos en el extremo nordeste y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrían afectar a las del sureste y a puntos de la meseta Norte».

Pese a quedar algunas alertas activadas en determinadas partes del país: «Rachas muy fuertes, de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón a primeras horas, y de tramontana en Ampurdán y nordeste de Baleares».

El vídeo de Jorge Rey nos alerta que será mejor que no nos confiemos, podemos ver llegar de nuevo las tormentas que pueden acabar con ese sol que tenemos por delante. Una estabilidad que se complicará por momentos y que puede ser esencial.