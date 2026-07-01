Galicia, uno de los mejores lugares de Europa para ver el eclipse total de 2026

El próximo 12 de agosto, la Luna cubrirá completamente el Sol en un eclipse total que no se veía desde hace más de un siglo en la España peninsular, y que convertirá al norte del país en uno de los grandes puntos de encuentro para aficionados a la astronomía, viajeros y curiosos llegados de todo el mundo.

Entre todos los destinos desde los que podrá observarse de forma completa (Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares), Galicia aparece como uno de los mejor posicionados. No solo porque será una de las primeras comunidades por las que pase la franja de totalidad, sino también por una cuestión geográfica clave: al producirse el eclipse durante las últimas horas de la tarde, la costa gallega ofrece unas condiciones privilegiadas para contemplarlo sobre el océano, con amplias panorámicas y un horizonte prácticamente despejado. Además, gracias a la conectividad aérea, los viajeros podrán llegar fácilmente a Santiago de Compostela o La Coruña desde Madrid con los vuelos directos diarios, que conectan ambas ciudades en apenas una hora.

¿Por qué Galicia?

El eclipse tendrá lugar entre las 19:30 y las 21:30 horas aproximadamente, coincidiendo con la puesta de sol. Esto convierte a Galicia en una ubicación especialmente interesante, ya que es una de las últimas regiones peninsulares donde se oculta el sol durante el verano. De hecho, los expertos recomiendan buscar espacios elevados, orientados hacia el oeste y alejados de obstáculos visuales como edificios o grandes masas forestales.

Además, la combinación entre mar, naturaleza y elevaciones costeras permite disfrutar de una observación especialmente limpia. En lugares como A Coruña, el fenómeno podrá contemplarse con el Atlántico como telón de fondo, generando una imagen difícil de reproducir en otros puntos de Europa.

Una excursión tranquila

Con el objetivo de facilitar la experiencia a quienes quieran vivir el eclipse sin complicaciones logísticas, Civitatis ha lanzado una excursión para ver el eclipse solar desde Santiago de Compostela, desde 55 euros. La actividad incluye el traslado hasta La Coruña, una visita guiada por algunos de los principales puntos de interés de la ciudad, tiempo para conocer la Torre de Hércules y acceso a uno de los mejores lugares de observación del fenómeno: el Monte de San Pedro.

Durante toda la jornada, los viajeros estarán acompañados por un guía especializado que les proporcionará información sobre el eclipse, recomendaciones de seguridad y detalles sobre la historia y la cultura gallegas. «El eclipse es solo la guinda del pastel. Queremos que los viajeros descubran Galicia en su conjunto, combinando naturaleza, historia, cultura y uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que podremos contemplar en décadas», ha explicado Alba Gago, guía turística de Civitatis.

¿Qué hacer en Galicia?

El eclipse será la excusa perfecta para descubrir algunos de los destinos más atractivos del norte de España. Más allá de este hecho histórico, Galicia ofrece una combinación única de patrimonio, gastronomía, naturaleza y cultura que permite convertir la observación del fenómeno en una escapada de varios días.