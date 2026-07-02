Casi llegan a las manos y terminan salvando a Bélgica: Trossard asiste a Tielemans tras ser separados

Trossard y Tielemans escenificaron una de las imágenes más virales de este Mundial 2026 durante el partido eliminatorio entre Bélgica y Senegal. Los dos jugadores belgas empezaron a discutir a viva voz en el minuto 70 y sus compañeros tuvieron que separarlos. Veinte minutos después, los mismos protagonistas fabricaron el gol del empate que provocó la prórroga para terminar abrazados y sonriendo.

La Copa del Mundo deja imágenes para la historia. Y muchas de ellas son a veces surrealistas. Eso es lo que ocurrió en Bélgica en el final de los 90 minutos ante Senegal. El cuadro europeo perdía 2-0 ante el africano y estaba dando una imagen pésima.

Tan mala era la imagen de Bélgica, que en el minuto 70, justo antes del segundo parón de hidratación del partido, Trossard y Tielemans protagonizaron una imagen lamentable. Sus compañeros tuvieron que separarlos porque casi llegan a las manos en una discusión muy subida de tono.

Bélgica andaba a la deriva con el partido perdido hasta que Lukaku despertó a su equipo con un gol en el 86. El 1-2. Un tanto que hizo creer a su selección y dejó a Senegal temblando. Tres minutos después, en el 89, los belgas empataron el partido y forzaron la prórroga con un gol fabricado por Tielemans y Trossard. Épico.

Tielemans y Trossard se estaban peleando en el 70. Veinte minutos después, el jugador del Arsenal puso un centro perfecto al área y el del Aston Villa lo remató de cabeza con ayuda de una mala salida del portero africano. Terminaron abrazados y resucitando a su selección. Hicieron las paces para firmar una de las grandes imágenes del Mundial.