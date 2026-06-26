Senegal le da la mano al Mundial goleando a Irak

Senegal se ha reenganchado a este Mundial 2026 gracias a una manita ante Irak que les permite optar a los dieciseisavos. Llegaban sin puntos, tras caer en el grupo de la muerte contra Francia y Noruega, pero a la campeona de África le quedaba mucha vida. Lo dejaron claro desde el comienzo, contra una selección mesopotámica superada en todo momento y que, además, se quedó con uno menos cuando no se había cumplido ni el cuarto de hora de juego.

Para entonces, ya perdían y acabaron siendo goleados ante los Leones de la Teranga. Estaban obligados los africanos a golear para darle la vuelta a la diferencia de goles de -3 y vaya si lo hicieron. No están clasificados, ni mucho menos, pero consiguen ponerse con tres puntos y +2 de diferencia, eliminando a Escocia y superando a Corea. Necesita que haya uno más peor que ellos para certificar su presencia en la siguiente fase.

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