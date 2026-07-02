Unas 200 personas evacuadas en Jaén por un incendio forestal en el Parque Natural de Despeñaperros

Unas 200 personas han sido desalojadas en la pedanía de Miranda del Rey de Santa Elena, en la provincia de Jaén, por un incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Los Abades de Santa Elena, junto al Parque Natural de Despeñaperros. La Junta de Andalucía ha informado de que los evacuados son unas 40 personas residentes de la localidad y otras 150 de una granja escuela cercana.

Antonio Sanz, consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha elevado a situación operativa 1 el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía a las 19:00 horas a causa de la evolución del fuego.

El incendio declarado en el municipio, que forma parte del Parque Natural de Despeñaperros, ha obligado a cortar al tráfico la carretera JA700, que va desde Miranda del Rey hasta el paraje de La Aliseda, entre los kilómetros 0 y 9, y también la JA7102 entre los kilómetros 0 y 3.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA112) ha respondido, poco antes de las 17:30 horas de la tarde de este miércoles, a los avisos sobre un incendio en la zona de Los Abades, cerca del paraje de La Aliseda. El Centro Operativo Provincial (COP), los Bomberos de la Carolina, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Emergencias Sanitarias se han movilizado poco después del aviso para responder al incendio.

Al menos 19 medios aéreos, con ocho helicópteros y once aviones, trabajan en las labores de extinción del incendio. El dispositivo terrestre está integrado por seis equipos de Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis Técnicos de Operaciones (TOP), un encargado de emergencias, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Sistemas de Emergencias (USISEM), especializada en el empleo de drones, un Técnico de Extinción (TEX), un Equipo de Mando en Incendios Forestales de Granada (EMIF-GR), maquinaria pesada y un Agente Medioambiental (AMA).

María José Lara, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, también se ha desplazado hasta el lugar junto al jefe del servicio de Protección Civil de Jaén y varios asesores técnicos de Emergencias de EMA 112.

La situación operativa 1 se ha activado por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o en caso de que hubiera que tomar medidas de protección a la población. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se ha pedido extremar la precaución, seguir las indicaciones de los operativos de emergencia y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.