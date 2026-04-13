La AEMET activa la alerta naranja y pide que nos preparemos: las zonas de España que no se salvan

La alerta naranja de la AEMET se activa en estas zonas de España, será mejor que nos empecemos a preparar porque no se salva nadie. Estamos pendientes de un cielo que, sin duda alguna, nos acabará dando más de una sorpresa del todo inesperada. Esta primavera parece que estamos a merced de unos cambios que pueden llegar en cualquier momento. Lo que nos está esperando es una situación que, sin duda alguna, podría acabar convirtiéndose en algo radicalmente diferente. Un cambio de tendencia que nos acompañará en breve y puede ser un inicio de semana que pone los pelos de punta.

Las temperaturas acabarán siendo las que marcarán estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de unos cielos que pueden acabar generando algo radicalmente diferente. Vamos a dejar atrás un tiempo que podría convertirse en una antesala de algo más. Con una vuelta del invierno en algunos puntos del país, lo que puede esperarnos es algo radicalmente diferente distinto. Tocará saber en todo momento, qué es lo que puede pasar en breve en estas zonas de España.

Se activa la alerta naranja de la AEMET

La AEMET no duda en prepararnos para lo peor, con media España en alerta ante lo que puede pasar en breve. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, puede ser clave que tengamos en mente.

Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a algunos cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en breve. Deberemos tener en cuenta un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno, con estos días viendo llegar un destacado cambio de ciclo que será el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve con algunos detalles que serán esenciales que tengamos en mente. La AEMET no duda en adelantarse a todos y explicarnos lo que llega.

Las zonas de España que no se salvarán

Nadie estará a salvo de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente. Sobre todo, si tenemos que iniciar la semana con la ropa adecuada, en esta primavera, los cambios de tiempo nos pueden incluso recuperar esta chaqueta que ya habíamos guardado.

Tal y como explican en esta previsión del tiempo de su web: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que a primeras horas también afectarán al extremo sureste, con probabilidad de ser fuertes en zonas de Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, aumentando durante la tarde con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y ocasional en entornos de montaña. Nevará en las montañas del norte a una cota de 900/1300 metros, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo hacerlo de forma débil a altitudes similares en las montañas del centro y este. En Canarias, cielos nubosos en el norte con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur. Se prevé que las temperaturas máximas desciendan en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, Pirineos y nordeste de Cataluña, con aumentos en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste que podrán ser notables en el Ebro. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, meseta Norte y Cataluña, en aumento en el extremo noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte, también posibles las del sureste y en puntos de la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes en el extremo sureste peninsular a primeras horas. Acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular. Rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de cierzo en el Ebro y aledaños y de tramontana en Ampurdán, también posible en el norte de Baleares. Soplará fuerte con rachas muy fuertes la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, el alisio en Canarias, el poniente en Alborán y el cierzo en el Ebro, extremo oriental de la Ibérica y zonas aledañas. Predominio de viento moderado de oeste y noroeste en el resto, pudiendo darse igualmente alguna racha muy fuerte en puntos del sureste peninsular y Pirineo».