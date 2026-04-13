Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET prevé vientos fuertes y descenso de temperaturas

Cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz irán aumentando a intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos ocasionales en las sierras durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, aunque en el litoral las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos serán moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico y en las sierras Béticas y se prevén rachas muy fuertes en cotas altas, además de un poniente fuerte en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de abril

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un espléndido sol que ilumina la ciudad desde su salida a las 07:52. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 23 grados en su punto más cálido. Con un viento suave que sopla del noreste a 20 km/h, la brisa será un alivio en esta mañana primaveral, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta su ocaso a las 20:57. La humedad, que se mantendrá en un rango entre el 25% y el 70%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no hay riesgo de lluvia en el horizonte. Así, Sevilla disfrutará de un día radiante, ideal para pasear y disfrutar de la vida al aire libre.

Córdoba: aire fresco y nubes cambiantes

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se agrupan en el horizonte, prometiendo un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los cordobeses. A medida que avanza la mañana, la temperatura oscilará entre los 7 y 18 grados, mientras el viento sopla del norte a 20 km/h, creando una sensación de frescura que invita a disfrutar del aire libre.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un notable contraste. Con temperaturas que alcanzarán los 20 grados, la humedad se elevará hasta un 75% y se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. La posibilidad de lluvias se mantiene latente, por lo que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable a lo largo del día, sin riesgo de lluvia.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La jornada invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ideal para compartir con amigos o simplemente relajarse en un parque.

Cielo despejado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:54. La temperatura mínima se sitúa en 11°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser de 12°C, se espera que el ambiente se mantenga fresco y agradable. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá similar, con una probabilidad de lluvia muy baja, lo que sugiere que no habrá sorpresas en forma de precipitaciones.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 19°C y aunque la sensación térmica podría alcanzar los 19°C, la humedad relativa se mantendrá en un 40%, lo que hará que el ambiente sea más cómodo. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento de hasta 50 km/h, por lo que se recomienda tener precaución. El sol se ocultará a las 20:57, brindando a los gaditanos más de 13 horas de luz en este día mayormente soleado y fresco.

Jaén: cielo cubierto y lluvias matinales

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que puede generar un ambiente algo fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avance el día, se espera que la lluvia dé paso a un cielo más despejado, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y optar por ropa ligera, ya que la sensación térmica mejorará notablemente.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, mientras el viento del noreste sopla a 30 km/h, aportando una agradable brisa.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a 15 grados y la sensación térmica podría bajar hasta los 12 grados.

Granada: cielos nublados con mejora vespertina

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 6 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avance el día, el tiempo mejorará notablemente, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán hasta los 17 grados por la tarde. Será un buen momento para disfrutar de un paseo, pero no olvides una chaqueta ligera, ya que la noche volverá a ser fresca.

Almería: cielo cubierto con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una alta probabilidad de chubascos intermitentes que se extenderán hasta el mediodía. La temperatura mínima de 13 grados se sentirá fresca, pero a medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, ofreciendo un respiro en el ambiente.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se despeje, dejando atrás la posibilidad de lluvias en la tarde-noche. Con vientos del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, se recomienda disfrutar de las horas de sol que se asomarán antes de la puesta, que será a las 20:42.