La AEMET confirma el giro más inaudito en España y avisa de lo que llega a partir del jueves: «Por encima de lo normal»

A partir del jueves llega un nuevo giro más inaudito en España, los expertos avisan de lo que puede pasar en breve, la AEMET lanza esta alerta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un nuevo cambio de tiempo. En especial, cuando estamos empezando, de nuevo, a sacar la ropa de temporada pasada. Estos días, el descenso de las temperaturas han sido tales que nos han obligado a volver hasta al abrigo.

Estaremos tan pendientes de este cambio de ciclo que puede convertirse en un motivo más para empezar a hacer planes en estos días que tenemos por delante. Será el momento de prepararse para un nuevo giro de guion que puede convertirse en la antesala de algo más. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos datos más de lo que puede pasar en breve, cuando media España está mirando a un importante cambio que nos golpeará con fuerza. España se prepara para este jueves en el que la previsión del tiempo puede acabar siendo especialmente complicada de tener en consideración.

Por encima de lo normal estarán las temperaturas en este día

La realidad es que cuesta de creer en estos días volvamos a una situación anterior que puede acabar siendo la que nos hará pensar casi en un verano que está más cerca de lo que parece. Tenemos en mente una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos golpearán de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando estas próximas jornadas. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos hará estar pendientes de una previsión del tiempo, muy diferente de lo que hemos tenido hasta ahora.

En especial si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en breve. El tiempo en España parece que va a volver a dar un nuevo giro de guion y nos sumergirá en una situación del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Las temperaturas pueden convertirse en las grandes protagonistas de estas próximas jornadas de una forma que quizás nadie hubiera esperado.

La AEMET confirma el giro inesperado que vamos a vivir a partir del jueves

Este mismo jueves, las temperaturas van a volver a cambiar y lo harán de tal forma que hasta el momento, nadie hubiera podido predecir, después de unos días en los que la inestabilidad van cobrando un importante protagonismo. La AEMET confirma lo que todos esperaríamos.

Tal y como se presenta esta previsión del tiempo: «Tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. Así se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Península excepto en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares en la primera mitad del día, y algunas nubes de evolución por la tarde y algunas nubes altas por el oeste. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, pudiendo afectar también de forma aislada al norte del Sistema Central, la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1100/1300 metros. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto. Posibles bancos de niebla matinales dispersos en montañas de la mitad norte peninsular. También pueden darse en zonas bajas del noroeste de Galicia Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, pudiendo hacerlo de forma notable en interiores la mitad oeste. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en ascenso en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, con descensos en el extremo nordeste y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrían afectar a las del sureste y a puntos de la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas: «Soplará fuerte con probables rachas muy fuertes el alisio en Canarias, la tramontana en Ampurdán y Menorca y de cierzo prelitoral de Castellón y Tarragona en la primera mitad del día. Predominio de viento de componentes sur y oeste en Galicia y Cantábrico, y de norte y oeste en el resto; en general moderado en la mitad oriental, Baleares y litorales del sur y noroeste peninsular, y flojo en el resto. Rachas muy fuertes, de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón a primeras horas, y de tramontana en Ampurdán y nordeste de Baleares». Tocará esperar este cambio que todos deseamos ver llegar en unos días.