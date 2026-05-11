La AEMET confirma que lo peor está por llegar a España y no estamos preparados: «A partir del lunes…»

Lo peor está por llegar a España y no estamos preparados, este mismo lunes tendremos que enfrentarnos de nuevo a una serie de cambios que serán claves. Será el momento de empezar a pensar en una serie de novedades destacadas que van llegando a toda velocidad y acabarán siendo esenciales. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente tocar saber qué es lo que nos está esperando, un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno.

El tiempo se ha convertido en un problema que avanza a toda velocidad y puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Es momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que la estabilidad parece que desaparece por momentos y lo que llega es algo totalmente diferente. Estaremos preparados para afrontar algunos cambios inesperados que se acabarán convirtiendo en una dura realidad. La primavera más dura está a punto de llegar.

Lo peor puede estar por llegar y no estamos preparados

No estamos preparados para lo que está por llegar, una serie de cambios y fenómenos inesperados que pueden acabar siendo los que marquen el inicio de esta semana. Tendremos que estar listos para empezar de nuevo una serie de cambios que serán esenciales.

Este tiempo primaveral que estamos teniendo no tiene nada de lo que esperaríamos. Nos empezamos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Tocará empezar a ver llegar un giro importante de guion en unos días en los que cada pequeño gesto se convierte en una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. El tiempo parece que va cobrando protagonismo y lo hace de tal forma que tocará conocer lo que puede pasar en breve.

Es hora de saber qué puede pasar en una semana en la que lo hemos visto el fin de semana solo ha sido una pequeña parte de lo que está por llegar. El tiempo parece que no nos trae buenas noticias en estos días que tenemos por delante, sino todo lo contrario.

La AEMET lanza esta advertencia ante lo que pasará a partir del lunes

Este mismo lunes vamos a empezar a ver más cambios, después de un fin de semana pasado por agua, lo que puede pasar es una situación totalmente diferente. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista y eje central de lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la borrasca situada al oeste de Portugal que, si bien se encuentra en fase de disipación, mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte de la Península. Salvo en el sureste, donde permanecerán despejados, se esperan cielos nubosos o muy nubosos, aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar por la tarde en el sur. Durante la madrugada, se esperan chubascos en el norte de Extremadura, oeste de Castilla y León y sur de Galicia que se irán extendiendo hacia el este por la mañana. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución, y los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y ocasionalmente de granizo en la mitad norte, Extremadura, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Se espera que los chubascos sean localmente fuertes en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo oriental. Podrá darse alguna nevada en cumbres de los Pirineos. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como posibles precipitaciones débiles y ocasionales en las islas montañosas. Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en el cuadrante noroeste peninsular y en el área cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo oriental y en otras zonas de montaña de la mitad norte. Rachas de viento muy fuertes en el litoral almeriense. Las temperaturas variarán poco tanto en la Península como en los archipiélagos; solo se esperan descensos de las máximas en el Cantábrico. El viento será de componente oeste en buena parte de la Península, moderado en los litorales de la mitad sur y flojo en el resto. En Baleares el viento será flojo y del sur, mientras que en Galicia y en el Cantábrico será flojo y del este por la mañana y rolará a componente norte durante la tarde. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense. En Canarias, el viento soplará del norte, moderado en las islas orientales y flojo en las occidentales».