Cielo nuboso y lluvias en Castilla y León: consulta la previsión de AEMET

Nuboso en general, hoy 11 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se prevén lluvias y chubascos, especialmente en las áreas del oeste, destacando el entorno del Sistema Central. La posibilidad de alguna tormenta aislada también está presente. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente en el sureste, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará de componentes sur y oeste, de forma floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 11 de mayo

Cielo gris y lluvias inesperadas durante el día en León

El cielo se despereza lentamente en esta jornada de León, con un manto gris que anticipa la llegada de la lluvia. Desde la madrugada hasta el mediodía, las probabilidades de precipitaciones son altas, así que es recomendable mantener el paraguas a la mano. Las temperaturas fluctuantes, que oscilan entre los 8 y los 16 grados, dan paso a una sensación térmica más cálida que invitará a disfrutar de los últimos destellos de luz antes de la puesta del sol a las 21:33.

Ya por la tarde, aunque las nubes seguirán haciendo de las suyas, el viento del sur soplará con suavidad, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. Con una humedad que podría sentirse un tanto pesada, será un día para buscar refugio en los cafés locales o disfrutar de un buen libro en casa. Así que, mientras el sol aún intenta asomarse como un tímido invitado, que no te sorprenda un chaparrón inesperado.

Zamora: nubes amenazantes y lluvia constante

En Zamora, el día despierta con una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes amenazantes se alinean en el horizonte, presagiando un tiempo complicado. A medida que avanzan las horas, la lluvia comienza a hacerse notar, acompañada de un viento del sur que sopla con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h, creando un ambiente fresco y revuelto.

Por la mañana, las temperaturas se mantienen suaves en torno a los 11 grados, pero no habrá tregua en la tarde, donde el mercurio alcanzará apenas los 19 grados. Con una probabilidad de lluvia del 100% y la humedad relativa que alcanza el 90%, es evidente que será un día para no olvidar el paraguas y, tal vez, una bufanda para abrigarse del viento.

En la ciudad de Salamanca, nublados y lluvias a lo largo del día

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanzará un 95%, por lo que es recomendable llevar paraguas. A partir del mediodía, la lluvia se hará más intensa, manteniendo una humedad relativa del 85%, lo que dará una sensación térmica de hasta 18 grados.

Durante la tarde, el cielo permanecerá nublado con lluvia constante y una temperatura que no superará los 18 grados. El viento será moderado, soplando del sur a 15 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura. Con la puesta del sol programada para las 21:29, Salamanca contará con apenas 14 horas de luz, un reflejo perfecto de la penumbra que dominará la jornada.

Valladolid: cielos nublados y posibles lluvias

El tiempo en la ciudad se presenta con cielos mayormente nublados y posibilidades de lluvia durante la madrugada y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados y habrá un suave soplo de viento del sureste que podría acompañar la jornada, aunque sin causar incomodidades.

Esta es una buena oportunidad para disfrutar de un paseo bajo el abrigo de un paraguas, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo para las actividades cotidianas. Aprovecha este día templado para salir un rato y respirar aire fresco.

Cielo encapotado y lluvias frecuentes en Burgos

La jornada en Burgos comienza con un cielo encapotado, donde las bajas temperaturas, rondando los 7 grados, invitan a abrigarse. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y no será inusual que algunas gotas comiencen a caer. Durante la tarde, el tiempo empeora y las lluvias serán protagonista mientras las temperaturas alcanzan un máximo de 16 grados. Se recomienda llevar un paraguas y optar por ropa impermeable para disfrutar del día sin preocupaciones.

Palencia: nuboso con chubascos y viento suave

Las primeras horas traen un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que rondan los 8°C. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían acompañarnos hasta el mediodía, elevando la sensación térmica a 18°C.

La tarde se presenta con condiciones similares, donde las precipitaciones podrían hacerse más intensas, así que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del suroeste a 20 km/h, acentuando la sensación de humedad que podría alcanzar un 90%.

Probabilidad de lluvia y frescor

en Ávila

El tiempo en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas rondando entre los 4 grados. La humedad será bastante alta, lo que puede generar un ambiente algo incómodo. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente por la tarde y noche, así que se recomienda tener un paraguas a mano.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán entre los 6 y 14 grados, con un viento suave del sur que puede hacer que se sienta más frío. No olvides abrigarte y tal vez optar por una prenda impermeable, ya que la lluvia se asoma.

Segovia: cielos nublados y chubascos esperados

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que rápidamente se cubrirá de nubes, anunciando chubascos intermitentes desde media mañana. La mañana arranca fresca, con temperaturas rondando los 8°C, pero hacia la tarde el mercurio alcanzará los 17°C, aunque el viento del suroeste a 15 km/h podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca.

Con un 90% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se tiene previsto salir. La humedad relativa alcanzará niveles altos, así que si se planea disfrutar del aire libre, quizás sea más conveniente optar por un abrigo ligero y estar preparado para cualquier eventualidad meteorológica.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las temperaturas oscilan entre los 4 y 6 grados, sintiéndose un poco más frescas debido a la humedad. A medida que avance el día, el cielo irá evolucionando y, aunque la lluvia puede dar un respiro por la tarde, la probabilidad de chubascos se mantiene alta hacia la noche, cuando la temperatura máxima alcanzará los 16 grados.

Con el sol asomando a las 07:03 y ocultándose a las 21:18, Soria disfrutará de casi 14 horas de luz. El viento soplará de manera suave, contribuyendo a una sensación térmica que podría sentirse más fría en algunos momentos. Así, esta jornada se presenta como fresca y cambiante, ideal para abrigarse y disfrutar de un café caliente mientras se contempla el horizonte gris.