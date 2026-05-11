Ni nieve ni lluvias: las Cabañuelas de Jorge Rey auguran lo peor para los próximos días y pone fecha exacta

Las Cabañuelas de Jorge Rey auguran lo peor para los próximos días y pone fecha exacta para lo que está por llegar. Este experto no duda en darnos algunas novedades destacadas ante un cambio de tendencia que puede ser el que nos enfrentemos de lleno, en unos días en los que cada detalle acabar siendo una realidad. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve con un giro importante de guion que tenemos por delante en estas próximas jornadas.

Lo peor que puede pasar en los próximos días ya tiene fecha exacta de llegada, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de apostar claramente por una serie de cambios destacados que pueden convertirse en la antesala de algo más. El tiempo va cobrando protagonismo en unos días en los que podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia significativo. Lo peor puede estar presente en estos próximos días en los que el experto Jorge Rey tiene muy claro qué es lo que nos estará esperando.

Ni lluvias ni nieve

El mal tiempo puede acabar siendo una tendencia para la que quizás no estamos preparados. Todos menos lo que siguen a un Jorge Rey que va un paso por delante, nos va dando una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando.

Este mes de mayo parece que será muy diferente a como lo esperaríamos. Después de ver un aumento de las temperaturas que casi nos llevó a la playa, tenemos por delante una situación muy diferente a las puertas de este ecuador que podrá acabar siendo la antesala de algo más.

Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden convertirse en un giro de guion que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de ciclo que puede ser esencial, en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente unas jornadas cargadas de actividad.

El tiempo se acabará convirtiendo en el gran enemigo de unos días en los que quizás tocará empezar a sacar el paraguas antes de salir de casa y no esconder el abrigo en el armario.

Ponen fecha exacta las Cabañuelas de Jorge Rey para lo que llega estos días

Lo peor podría estar por llegar si seguimos la previsión del tiempo de un experto que se adelanta a todos y nos deja con una serie de detalles que pueden cambiarlo todo por completo. Hace días que nos está advirtiendo de lo que puede pasar en breve.

Este mes de mayo estamos a merced de una serie de borrascas que van llegando a toda velocidad y que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta antes de salir de casa. Es hora de conocer lo que dicen los expertos de la AEMET que ahora ya nos dan datos importantes.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La borrasca al oeste de Portugal, ya en fase madura, seguirá dejando una situación de inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados; la nubosidad tenderá a disminuir al final de la tarde en el centro y en el sur peninsular. Desde la madrugada, se prevén chubascos en Galicia, norte de Cáceres y oeste de Castilla y León; se espera que continúen por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormenta, y que se extiendan a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico. En Galicia, los chubascos podrán ser localmente fuertes en el interior. Podrá nevar en entornos de montaña del norte por encima de los 1800-2000 metros. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios. Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto. El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto. En Canarias, el viento será de componente oeste, flojo o moderado. Probabilidad de chubascos localmente fuertes en Galicia».