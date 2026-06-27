Encuentran muerta a una mujer con heridas de arma blanca en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda. Los hechos se produjeron en el municipio de Mairena del Aljarafe, en Sevilla. Según la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Los agentes que se personaron en el lugar verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que en el interior del domicilio también se encontraba un hombre, de unos 46 años, que también presentaba heridas por arma blanca, «presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo» y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

El hombre permanece hospitalizado por las heridas autoinfligidas tras ser detenido por la Guardia Civil.

El hijo alertó del apuñalamiento

Los servicios sanitarios han certificado el fallecimiento de la misma, de unos 45 años. El grito de auxilio del hijo menor que tenían en común fue el que alertó a los vecinos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque, tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

De confirmarse este asesinato como violencia machista, esta sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía.