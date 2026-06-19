Detenido un joven de 28 años tras apuñalar a su compañero de piso por poner la lavadora en Móstoles

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años en Móstoles, Madrid, como presunto autor de un apuñalamiento a su compañero de piso tras una discusión que, según las primeras informaciones policiales, se habría originado por el uso de la lavadora durante la madrugada.

Los hechos ocurrieron en torno a las 02:15 horas de la madrugada del pasado domingo en una vivienda situada en la calle Nardo de la localidad. Tal y como han señalado las autoridades, una llamada de alerta avisó de que se había producido una agresión con arma blanca en el interior del domicilio. Cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron a la víctima fuera de la vivienda, acompañada por su pareja, visiblemente herida y con una lesión en la zona abdominal.

Los Servicios de Emergencia atendieron al herido en el lugar antes de trasladarlo al hospital, mientras los agentes procedían a asegurar la zona y recabar el testimonio de los presentes. Según el relato de la víctima, la agresión se produjo tras una discusión con su compañero de piso. La pareja del herido, que también residía en el domicilio, fue la primera en asistirle tras el ataque y dar la voz de alarma de forma inmediata.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron en la cocina la presunta arma utilizada en la agresión, un cuchillo que habría sido utilizado por el agresor, un hombre paraguayo. Tras las primeras diligencias, la Policía Nacional procedió a la detención del sospechoso en el mismo lugar de los hechos, sin que se produjeran incidentes adicionales. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando el suceso para esclarecer las causas del apuñalamiento más allá del uso de la lavadora.