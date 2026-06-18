La Policía halla restos biológicos en la ropa interior del logopeda asesinado en Valencia

La Policía Nacional avanza en la investigación de los hechos que han rodeado el asesinato de un logopeda en Valencia. La Policía Científica ha encontrado en la ropa del fallecido restos biológicos de lo que podría ser semen. Un indicio cuya comprobación y verificación está a falta del posterior análisis.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes en Burjasot a un varón de 24 años como autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de tres años.

Según la Policía los hechos que desencadenaron la investigación ocurrieron en torno a las 18:15 horas de ese mismo lunes. A esa hora, un varón se personó en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

De inmediato, los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional y de la Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar de los hechos. Allí, confirmaron el fallecimiento. Junto al cadáver, hallaron una navaja de 15 centímetros. La supuesta arma del crimen.

Entonces, arrancó la investigación que está siendo llevada con absoluto secreto por la Policía Nacional. No obstante, según Las Provincias, los agentes han hallado restos biológicos de lo que presuntamente podría ser semen en la ropa interior del logopeda asesinado. Si bien la confirmación está pendiente del análisis posterior.

El detenido habría sorprendido al niño con los pantalones bajados y el pañal quitado. El hombre se habría enfurecido al pensar que el logopeda estaba abusando de su hijo y le pidió que le mostrara el contenido de las cámaras de seguridad. Al negarse, le agredió con un cuchillo, seccionándole el cuello.