La Policía halló la navaja de 15 cm usada para matar al logopeda de Valencia junto a su cuerpo sin vida

La Policía ha hallado la navaja de 15 centímetros (cm) utilizada para matar al logopeda junto a su cuerpo sin vida en la clínica donde se produjeron los hechos. El hallazgo se ha producido este mismo lunes. Después de que el presunto homicida se personara en la Comisaría de la Policía Nacional en Burjasot (Valencia), con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre, tal como publicó OKDIARIO ese mismo día. Así lo han confirmado este martes a este diario fuentes de la propia Policía Nacional próximas al caso.

El detenido continúa en los calabozos policiales, a la espera de pasar a disposición judicial. Un hecho que, según las fuentes antes citadas, no se producirá este martes. Es más, los agentes no descartan agotar el plazo de 72 horas desde la detención. Siempre en función de los avances de la exhaustiva labor que están llevando a cabo los investigadores de modo incansable desde la misma tarde del lunes.

Las indagaciones se están llevando a cabo con el máximo sigilo desde que la tarde del lunes, en torno a las 18:15 horas, agentes de la Policía Nacional detuvieran a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de dos años.

El detenido se personó en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre. De inmediato, los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional y de la Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar de los hechos. Allí, confirmaron el fallecimiento y se hicieron cargo de la investigación.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes han hallado, junto al cadáver, el cuchillo, de 15 centímetros de largo, según las fuentes antes citadas han revelado a OKDIARIO. Se trata, supuestamente, del arma con la que se cometió el crimen.

Tal como ayer, lunes, relató OKDIARIO, el presunto autor de los hechos es el padre del menor. El niño se encontraba en la consulta de un logopeda y, según el diario Las Provincias, allí es donde el detenido sorprendió al niño con los pantalones bajados y el pañal quitado. El hombre se enfureció al pensar que el logopeda estaba abusando de su hijo y le reclamó al terapeuta que le mostrara el contenido de las cámaras de seguridad. Al negarse, el enfado del padre fue a más, al punto de, supuestamente, haberle agredido con un cuchillo, causándole la muerte con un corte que ha seccionado el cuello de la víctima mortal. La investigación en torno a este trágico suceso continúa abierta.