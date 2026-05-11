La jornada de hoy, 11 de mayo de 2026, se presenta con intervalos nubosos y chubascos dispersos, especialmente en el interior norte de la provincia. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero aumento, más notable hacia el suroeste. El viento soplará flojo a moderado, girando al oeste durante la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias a lo largo del día

El tiempo en Bilbao se despereza lentamente bajo un cielo encapotado, donde las nubes dan paso a la esperanza de algunas lluvias que podrían llegar a lo largo del día. La jornada empezará fresca, con temperaturas rondando los 8 grados y un ambiente cargado por la alta humedad. A medida que el sol se asome tímidamente desde el horizonte, la sensación térmica aumentará hasta alcanzar los 21 grados, mientras un viento suave de 15 km/h acaricia la ciudad, aunque con rachas que pueden ser más intensas en algunas zonas.

Ya por la tarde, las probabilidades de chubascos aumentan considerablemente, dejando poco espacio para la tranquilidad. Diáfanas las temperaturas podrían subir un par de grados, pero el aire seguirá sintiéndose pesado hasta que el sol se oculté a las 21:24. El día se presenta como una danza de luces y sombras, donde la lluvia habrá de ser la protagonista tanto de la tarde como de la noche, envolviendo Bilbao en su manto gris antes de que el día termine.

Cielo encapotado y lluvias intensas en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un cielo encapotado, con una sensación de inquietud en el aire. El viento sopla con fuerza, presagiando un día donde la inestabilidad se convertirá en protagonista. Con temperaturas que oscilan entre los 9 y los 20 grados, esta mañana se percibirá un fresco acompañado de lluvias, que a medida que avance el día se tornarán intensas, especialmente por la tarde.

Mientras la mañana ofrece algo de tregua con nublados y probabilidades de lluvia del 75%, la tarde-noche vendrá marcada por el agua cayendo con una probabilidad del 95%. Además, se prevén ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h. Con la humedad en niveles máximos del 100%, será aconsejable salir con paraguas y una chaqueta adecuada para combatir el descenso térmico que se hará notar.

Guecho: jornada lluviosa y húmeda ahead

Amanece en Guecho con un cielo cubierto que anticipa una jornada marcada por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%, siendo más intensa en la tarde-noche. A medida que avanza el día, la temperatura se situará en torno a los 17 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 9, lo que le da un toque fresco al ambiente. La humedad relativa, que alcanzará el 95%, dotará a la atmósfera de un carácter pesado.

Por la mañana, las rachas de viento soplarán suavemente a 5 km/h, pero por la tarde se sentirán ráfagas más fuertes de hasta 6 km/h. Con la salida del sol a las 06:52 y su puesta a las 21:24, tendremos más de 14 horas de luz, aunque la mayor parte del día estará oscurecido por las nubes y la lluvia. En definitiva, una jornada fuertemente lluviosa y húmeda nos espera.

Santurce: cielo variable y posibilidades de lluvia

El tiempo presenta una jornada templada con un cielo variado a lo largo del día. Se prevén algunas nubes por la mañana, dando paso a un ambiente algo más despejado en la tarde, aunque hay posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde-noche. La brisa será leve, lo que añadirá un toque fresco a la temperatura que oscila entre los 9 y los 19 grados.

Aprovechar el día será una buena alternativa, con un ambiente tranquilo ideal para pasear o realizar actividades al aire libre. Un paraguas a mano puede ser útil, pero no hay motivo para preocuparse.

Nubes y lluvia a la vista en Basauri

Las nubes dominan el cielo de Basauri esta mañana, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 8 grados. La brisa suave desde el suroeste aporta un toque de frescura, aunque pronto el tiempo cambiará; se espera que la lluvia haga su aparición, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán los 21 grados. Dado el panorama, es aconsejable llevar un paraguas a mano y optar por una vestimenta cómoda y ligera, ya que la sensación térmica podría variar considerablemente a lo largo del día.