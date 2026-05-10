La AEMET pide que nos preparemos: lo que llega esta semana a España no es normal y se vienen tormentas y lluvias intensas

Lo que llega esta semana a España no es normal y se vienen tormentas y lluvias intensas, la AEMET pide que nos preparemos para lo peor. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Empezamos de nuevo una nueva etapa en la que cuando pensábamos que empezaríamos a ver el sol, nos enfrentamos a todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás el tiempo podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que nos acompañará una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con una AEMET que nos dice lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo parece que no nos trae buenos noticias.

Pide la AEMET que nos preparemos para lo que llega

Los expertos de la AEMET piden que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de situación que puede ser esencial en estos días.

Es momento de apostar claramente por un cambio que puede convertirse en algo realmente sorprendente. Estaremos a merced de una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará visualizar lo que pasa en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo esencial.

Piden que nos preparemos para una serie de cambios que pueden acabar llegando a toda velocidad con la mirada puesta a unos días en los que la actividad va a volver con mucha fuerza. Tendremos que empezar la semana de la misma forma o casi esperando lo mismo que tenemos por delante.

Estos expertos no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con estos elementos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Esta semana nos esperan tormentas y lluvias intensas

Cuando pensábamos que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más, con algunos elementos que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que podría pasar en unos días en los que la situación se complica por momentos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en una terrible previsión del tiempo: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte de la Península bajo la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones en la mayor parte del territorio, principalmente en forma de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y posible granizo. Es probable que sean localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia, donde además podrán ser persistentes. Con menor probabilidad podrán ser localmente fuertes en el Pirineo occidental y persistentes en el entorno del Sistema Central. Por el contrario, son menos probables en el tercio oriental donde predominarán los intervalos nubosos, sin esperar que alcance a Baleares con cielos poco nubosos. A lo largo de la tarde se espera una tendencia a abrirse cada vez más claros, exceptuando en el cuadrante noroeste. Nevará en entornos de montaña por encima de 1700/2000 metros. Cielos nubosos con precipitaciones ocasionales en las islas Canarias montañosas e intervalos nubosos en el resto del archipiélago. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña y depresiones del nordeste. Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, Alborán y tercio oriental peninsular, de forma notable en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Descensos en el cuadrante noroeste, Ibérica, meseta Sur y Canarias occidentales y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los ascensos en el Cantábrico occidental y los descensos en el tercio nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia. En la Península predominará el viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuertes en las costas de Galicia y del sureste, y salvo en el nordeste y Cantábrico donde será flojo. Viento moderado del oeste en el Estrecho, Alborán y Baleares, donde se darán intervalos fuertes y rolará a sur moderado. En Canarias, viento flojo variable predominando la componente norte».