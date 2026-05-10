La jornada del 10 de mayo de 2026 traerá cielos mayormente cubiertos en toda la provincia, con chubascos y tormentas en diferentes puntos, especialmente en Gipuzkoa, donde podrían ser fuertes y traer granizo. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará suavemente del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados y lluvia al atardecer

El cielo de Bilbao se despereza hoy bajo un manto de nubes que anticipan la llegada de la lluvia, especialmente durante la tarde y la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 22 grados, será un día fresco, donde la sensación térmica podría reportar un ligero descenso. A primera hora, el mercurio se moverá en torno a los 14 grados, mientras el viento del sur soplará con firmeza, alcanzando ráfagas de 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más a 11 grados.

Ya por la tarde, el sol se esconderá tras un velo más denso de nubarrones y la probabilidad de chubascos se intensificará. La humedad, que ronde el 85%, aportará una sensación pesada al entorno. A medida que caiga la noche y el cielo se oscurezca, las temperaturas bajarán nuevamente y el día se despedirá con un fresco abrazo que se hará notar hasta bien entrada la jornada. Con más de 15 horas de luz desde la salida del sol a las 6:53, habrá breves momentos para disfrutar de la luz antes de que la lluvia haga acto de presencia.

Amanecer nublado y tarde de tormentas en Baracaldo

En Baracaldo, el amanecer se siente caprichoso, con nubes amenazadoras que oscurecen el cielo y un viento que sopla con fuerza, anunciando un día inestable. A medida que avanza la mañana, la temperatura ronda los 14 grados y la probabilidad de lluvia se eleva con intensidad, dejando claro que la tranquilidad será efímera.

A lo largo de la tarde, el tiempo se tornará más hostil, con posibilidades de lluvias torrenciales y rachas de viento que superarán los 40 km/h. La sensación térmica, que podría caer hasta los 12 grados, nos recuerda que el abrigo será imprescindible. Así que, si piensas salir, mejor llevar paraguas y una chaqueta cálida para enfrentar lo que vendrá.

Guecho: cielo nublado y lluvia inminente

Amanece en Guecho con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 70% hasta el mediodía, por lo que es recomendable llevar un paraguas. Además, el viento soplará del sur a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta los 40 km/h, por lo que hay que estar alerta ante posibles rachas fuertes.

Durante la tarde y noche, la situación se intensificará, con un 95% de probabilidad de lluvia y un ambiente bastante húmedo, con una sensación térmica que podría descender hasta los 13 grados. El día tendrá alrededor de 14 horas de luz, desde el amanecer a las 06:53 hasta el ocaso a las 21:23, pero será mejor mantenerse en casa, ya que se pronostican momentos de mal tiempo.

Santurce: día nublado con probables lluvias

La jornada marca un tiempo mayormente nublado con algunas probables lluvias durante la mañana y una mayor cantidad de precipitaciones en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados y un ligero viento del suroeste puede acompañar el día con ráfagas moderadas, sin que esto implique desasosiego.

Este tiempo suave invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para un paseo tranquilo o para aprovechar la calidez de un café en una terraza. El ambiente será ideal para realizar esas tareas diarias sin contratiempos.

Cielos cubiertos y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 14 °C. La posibilidad de lluvia es alta, especialmente hasta el mediodía, lo que hará que muchos opten por un paraguas. A medida que avance el día, la situación no mejorará, ya que la lluvia se intensificará en la tarde, con temperaturas alcanzando hasta los 22 °C. Se recomienda llevar ropa impermeable y poner atención al viento del suroeste, que podría traer ráfagas moderadas.