China desafía la lógica: construye una ‘bola rodante’ capaz de recuperar tierras desérticas dispersando semillas

Desde China llega otro invento que puede suponer una revolución en tierras desérticas. La diseñadora Yizhuo Guo ha creado el sistema Wasteland Nomad, que se traduce en una bola gigante capaz de dispersar semillas y restaurar suelos áridos de forma ecológica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva bola rodante que ha llegado para «revolucionar la interacción sostenible entre la humanidad y los paisajes postindustriales».

Yizhuo Guo es la autora de un proyecto que ha dado la vuelta al mundo y que ha buscado la simpleza dentro de la complejidad: emular a un matorral del desierto para repartir semillas por las zonas desérticas y poder crear vida en estas zonas áridas. Para ello sólo se necesitará una bola rodante y la fuerza del viento para que circule por kilómetros y kilómetros de terrenos que parecen no aptos para la vida.

«Soy diseñadora multidisciplinar con experiencia en moda y diseño para la gestión de crisis ecológicas. Mi profunda preocupación por la supervivencia ecológica impulsa mi trabajo, que incluye el desarrollo de compuestos de biotejidos multimodales y la integración de tejidos inteligentes en diseños de prendas de vestir», informa sobre su perfil esta diseñadora que ha creado un invento que está llamado a revolucionar la vida.

«La deficiente gestión ambiental ha provocado problemas como la contaminación por metales pesados ​​en el suelo, dañando el ecosistema y el clima. Actualmente, no existen soluciones sostenibles y rentables para este problema», informa la autora en la página central de este proyecto. «El sistema Wasteland Nomad que diseñé es un innovador sistema biomimético pasivo terrestre», cuenta antes de meterse de lleno en la materia: ¿cómo funciona esta bola rodante para restaurar terrenos desérticos?

La nueva bola rodante de China

Yizhuo Guo ha dejado claro en esta bola rodante que «aprovecha la tecnología aerodinámica para imitar los comportamientos naturales de rodadura y dispersión de las plantas rodadoras, operando en un estado casi vivo para adaptarse y responder a su entorno».

Este invento está compuesto de «materiales biodegradables como biocarbón y semillas de plantas autóctonas». «Estas estructuras se ramifican al alcanzar los niveles de humedad adecuados, se descomponen y generan semillas, enriquecen el suelo con oxígeno, estabilizan el carbono orgánico y actúan como catalizadores ecológicos para revitalizar la tierra mediante los propios mecanismos de la naturaleza», explica sobre su funcionamiento.

Yizhuo Guo también cuenta que el objetivo de esta iniciativa es revolucionar la interacción sostenible entre la humanidad y los paisajes postindustriales. «Esto se logrará mediante una combinación de intervenciones prácticas, simulaciones e intercambio abierto de conocimientos, todo ello orientado a restaurar estos paisajes a su antiguo esplendor ecológico», cuenta en el informe de un proyecto que ha causado un gran impacto en China y que podría iniciarse en los próximos meses.

Según informa EcoInventos, página web especializada en la materia, esta bola rodante inventada en China puede «ayudar a frenar procesos de desertificación, especialmente en regiones vulnerables del sur de Europa o el norte de África». También favorecerá la aparición de cubiertas vegetales para recuperar el suelo fértil o la reducción de la erosión provocada por viento y lluvias. También servirá para «activar ciclos de vida del suelo, desde bacterias hasta pequeños insectos» y contribuirá «a la captura de carbono en suelos degradados».