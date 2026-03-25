Adiós a esta mítica juguetería de Madrid: el histórico negocio echa el cierre y liquida con descuentos del 30%

Madrid no sólo pierde tiendas cada vez que cierra uno de los comercios de toda la vida, sino que pierde también una parte de su historia, y de alguna manera, de su esencia. Y eso es lo que está ocurriendo estos días en plena Plaza Mayor, donde una juguetería emblemática de Madrid se prepara para bajar la persiana definitivamente.

Se trata de Bazar Arribas, una juguetería que durante más de un siglo ha sido un punto de referencia para varias generaciones de madrileños, ya que no sólo era un lugar al que muchos acudían no solo a comprar, sino a revivir recuerdos o a encontrar ese juguete que no se parecía a los demás. Pero ahora, con el anuncio de su despedida, la sensación es la de que vamos a decir adiós a algo más que un negocio. En estos últimos días, la tienda vive una especie de despedida a medio camino entre lo comercial y lo emocional. Hay descuentos del 30% en muchos de sus productos, sí, pero lo que realmente se percibe es ese ambiente que se siente cuando se cierra una etapa y para muchos es algo triste que otra tienda mítica de la capital tenga que decir adiós.

Adiós a esta mítica juguetería de Madrid

El Bazar Arribas, situado en el número 16 de la Plaza Mayor, cerrará definitivamente el próximo 31 de marzo. Su historia se remonta a 1919, cuando Juan Arribas puso en marcha el negocio en un contexto muy distinto al actual. Antes de convertirse en una juguetería, el local fue una relojería ubicada también en la plaza, aunque en otro número. De aquella etapa se conserva un detalle que pocos conocen: un reloj detenido a las cinco de la tarde, que permanece en el interior.

No es el único elemento que conecta el negocio con su pasado. En el interior también se mantiene el espacio que se utilizó como refugio durante la Guerra Civil, hoy reconvertido en desván. Son pequeños fragmentos de historia que convierten la tienda en algo más que un simple comercio. Con el paso de los años, el establecimiento evolucionó hasta consolidarse como una juguetería de referencia, pero sin perder ese carácter clásico que la hacía distinta.

Un lugar donde comprar era toda una experiencia

Quienes han entrado alguna vez en el Bazar Arribas suelen coincidir en algo: y es que no era una tienda cualquiera. Al margen de su aspecto y estética afines a otra época, pero perfectos dentro del ecosistema de la Plaza Mayor, la tienda convertía cualquier compra en toda una experiencia. Son varias las generaciones dedicadas al negocio, de modo que bastaba con entrar a preguntar por cualquier juguete antiguo o los más nuevos, que rápidamente te daban la mejor atención y ayuda.

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Un comercio que también llamó la atención fuera de España

Y aunque su esencia siempre ha sido local, el Bazar Arribas también logró atraer la atención de quienes visitaban Madrid desde el extranjero. Su ubicación, en plena Plaza Mayor, lo convertía en una parada casi obligatoria para muchos turistas que buscaban algo distinto. Y de este modo, a lo largo de los años, por la tienda han pasado figuras conocidas, tanto del ámbito nacional como internacional. Actores como Demi Moore o Charlton Heston visitaron el local, y en el caso de la actriz estadounidense, llegó a comprar muñecas para sus hijas cuando eran pequeñas. También nombres como Alaska o Patxi Andión han estado vinculados al establecimiento. De hecho, durante la pandemia, cuando el centro de Madrid estaba prácticamente vacío, la cantante acudió a la tienda para comprar una muñeca valenciana, un gesto que la propia familia recuerda con especial cariño.

El cierre tras el final de una etapa familiar

El motivo del cierre no responde a una crisis puntual ni a un descenso repentino de actividad. Detrás hay una razón mucho más personal. María Concepción Arribas Navarro, una de las figuras clave en la historia reciente del negocio y representante de la tercera generación, falleció el pasado mes de febrero a los 95 años. Su desaparición ha marcado el final de una etapa que ya no tiene continuidad. Sin relevo claro y tras más de cien años de actividad, la decisión ha sido cerrar definitivamente. Es una situación que se repite cada vez más en este tipo de negocios familiares, donde la historia pesa tanto como el presente.

Por ello, en estos últimos días, la tienda ha iniciado una liquidación con descuentos del 30%, pero más allá de la oportunidad comercial, lo que se percibe es otra cosa. Hay una sensación de cierre que va más allá de lo económico, dado que muchos de los que pasan por allí no buscan sólo buscan comprar, sino que buscan despedirse. Miran el escaparate, entran, recorren el local y, en algunos casos, simplemente se quedan unos minutos más de lo habitual ya que cuando el Bazar Arribas cierre sus puertas, Madrid perderá algo difícil de reemplazar. No sólo un comercio histórico, sino también una forma de entender la ciudad, el trato cercano y ese ritmo más pausado que hoy cuesta encontrar.