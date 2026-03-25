Alineación probable de Real Madrid y Barcelona en el Clásico de Champions League femenina

Pocas dudas en el Clásico de cuartos de final de la Champions League femenina. Real Madrid y Barcelona se conocen casi a la perfección y, llegados a esta eliminatoria, parece sencillo descifrar cuál será la alineación que plantará cada equipo sobre el césped del Alfredo di Stéfano este miércoles, en la que será la ida de la eliminatoria. Mapi León, que sale de lesión, apunta al once culé, mientras que del dibujo por el que opte Quesada despejará la que parece la única incógnita: si Alba Redondo o Feller están en la punta de ataque.

Ninguna de las dos tiene su presencia asegurada. El técnico madridista puede optar por reforzar el centro del campo con un tridente formado por Toletti, Angeldahl y Däbritz, lo que las dejaría fuera del equipo. En los últimos enfrentamientos ante el Barça, ha preferido optar por darle mayor poder al ataque, aunque el resultado no ha sido ni mucho menos bueno. Si repite, ahí entrarían Redondo o Feller como principal referencia.

Más clara parece la alineación del Barcelona para este Clásico contra el Real Madrid. Pere Romeu será fiel al 4-3-3 habitual de las culés, cambiando únicamente una pieza. Mapi León ha entrado en la convocatoria tras una lesión de casi dos meses y es la única duda. Todo apunta a que regresará de inicio al eje de la zaga, como compañera de Paredes. En caso contrario, Aicha Camara se ha ganado en este tiempo la confianza del técnico.

Alineación probable del Real Madrid

El Real Madrid tiene prácticamente a 10 jugadoras que son fijas. Después de la rotación masiva de Quesada en Ipurúa ante el Eibar, todo hace indicar que Holmgaard formará de inicio en el lateral izquierdo, quedando la duda del dibujo para saber si optará por una referencia clara arriba como nueve o si, por otro lado, busca intentar castigar al Barça con la presencia de Linda en esa posición de falso nueve.

Misa Rodríguez estará bajo palos, escoltada en defensa por María Méndez y Lakrar como pareja de centrales. En el lateral diestro, la reinventada Eva Navarro se ha ganado ser indiscutible, mientras que en el otro costado si no está Holmgaard, lo hará una Yasmim que está apercibida.

La duda reside en el centro del campo. El tridente formado por Toletti, Däbritz y Angeldahl puede intentar contrarrestar el juego del Barcelona, apareciendo Athenea por un costado, Weir jugando algo escorada en la derecha y Linda siendo la principal referencia. En caso de que no se opte por tres centrocampistas, Weir caería al enganche, Linda a banda y en punta aparecerían Feller o Alba Redondo.

Alineación probable del Barcelona

En el caso del Barcelona, todo está más que claro, salvo la presencia de inicio de Mapi León. Si la central aragonesa está para jugar de inicio, lo hará; mientras que en caso contrario será Camara quien juegue al lado de Irene Paredes. Es la única incógnita de un Pere Romeu que tirará de lo habitual en el resto de puestos, dadas las ausencias por lesión de Aitana y Aleixandri.

En portería estará Cata Coll, mientras que en defensa lo harán Ona Batlle y Esme Brugts, por los laterales, con Irene Paredes y la duda de Mapi o Camara. En el centro del campo el tridente será el formado por Patri Guijarro en el pivote y, como interiores, Alexia Putellas y Vicky López. En ataque, Claudia Pina aparecerá por la izquierda, Caroline Graham Hansen por la derecha y, en punta, Ewa Pajor.