Pau Quesada antes del Clásico de Champions: «Tenemos la convicción de que podemos pasar a semifinales»

Pau Quesada ha hablado en la previa del Clásico de ida de los cuartos de final de la Champions League. El técnico del Real Madrid se ha mostrado convencido de que pueden eliminar al Barcelona en esta ronda: «Vamos con la convicción de que estamos preparadas y podemos pasar a semifinales». Sabe también que todo pasa por una «contundencia en el área» que «ha faltado» en los tres encuentros contra las culés celebrados hasta la fecha.
«En los tres Clásicos anteriores hemos tenido situaciones para adelantarnos. Es cierto que ha faltado contundencia en el área. Ellas van cambiando cosas en partidos, Pajor por dentro, Vicky generando diferentes alturas… Nosotras cambiamos cosas también, vamos a hacer nuestro juego, buscar la perfección en 90 minutos, los 180 realmente, porque 70 no valen en estos partidos», ha señalado Quesada.
El entrenador del Real Madrid ha destacado el «buen momento a nivel defensivo» en el que llegan y también ha revelado que han sido «inconsistentes a nivel de juego y ofensivamente» en algunos momentos. Sin embargo, afirma que deben exigirse «un poco más». «A nivel ofensivo, hay que seguir dando pasos, controlar más el partido, ser más efectivas en último tercio y tener más claridad», ha desvelado.
Apunta que confía en poder estar en la siguiente ronda. «Llegamos en un momento en el que estamos muy preparadas para esta eliminatoria», ha señalado Quesada, poniendo el valor el buen rendimiento que ha dado el equipo durante este tiempo en Champions: «Sólo hemos perdido un partido en Europa. Este equipo está preparado para estar en el top-8 y por qué no, en el top-4».
«Sabemos que es algo que cuesta tiempo ante equipos tan formados. Como entrenador, hacer esta metodología, esta pedagogía, es un proceso complejo, pero creo que se ve», ha apuntado. Quesada ha afirmado que, pese a que equipos como Arsenal, Lyon o Barça cuentan con más experiencia, poder pelear por meterse en semifinales «es motivante e ilusionante». «Vamos con la convicción de que estamos preparadas y podemos pasar a semifinales», ha afirmado.
Quesada ha señalado que tienen una «responsabilidad sobre los hombros» de cara a esta eliminatoria en la que deben «transmitir esa capacidad de ganar». «En la élite tenemos que exigirnos y decir que tenemos que ganar el partido, es lo que implica este escudo, da igual que arrancáramos hace cinco años», ha apuntado.
«La responsabilidad es nuestra de poder conectar y transmitir a la gente, lo hablamos mucho, de transmitir miércoles-domingo, que la gente esté orgullosa», ha dicho Quesada. Por último ha apuntado que el escenario del partido, el Di Stéfano, «nos ha ayudado en Europa». «Lo hemos notado, esperemos que toda la gente que venga esté orgullosa y que nos ayude a alcanzar esos 90 minutos perfectos», ha finalizado.