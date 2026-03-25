IKEA se pasa el juego con el organizador para guardar las botas altas y no ocupen espacio hasta el invierno que viene

Guardar las botas altas cuando llega el buen tiempo suele convertirse en un pequeño quebradero de cabeza, ya que ocupan más de lo que parece, no siempre encajan en cajas normales y, si se guardan mal, acaban deformadas cuando vuelves a sacarlas meses después. Es una de esas tareas que se van posponiendo hasta que el armario termina desbordado. Sin embargo, a veces encontramos soluciones inesperadas que conviene no dejar escapar, tal y como es el caso del organizador de IKEA que ahora os presentamos.

Lo cierto es que IKEA sabe proponer soluciones realmente prácticas con las que no sólo ahorrar espacio, sino también encontrarle sitio a todo lo que tenemos por casa. Y en esta ocasión el gigante sueco nos presenta algo que no es complicado, ni caro y facilita el orden y en concreto, el que tiene que ver por ejemplo con guardar abrigos, mantas y como no, las botas altas. El producto en cuestión no es otro que la caja HEMMAFIXARE, un organizador de IKEA que está pensado para guardar ropa y calzado de forma ordenada, pero que como decimos, se ha convertido en una opción especialmente útil para las botas altas. Porque sí, por fin hay una manera sencilla de guardarlas sin que ocupen medio armario hasta el invierno que viene.

El organizador de IKEA perfecto para botas altas

Uno de los mayores problemas al guardar botas altas es que necesitan espacio en altura o terminan dobladas de cualquier manera. Este organizador de IKEA soluciona ese punto al permitir guardarlas en horizontal, bien colocadas y protegidas. Sus medidas (34x51x19 cm) están pensadas precisamente para ese tipo de uso. No es excesivamente alta, pero sí lo suficiente para que las botas entren sin aplastarse. Además, al tener una estructura interna resistente, evita que el contenido se deforme con el paso del tiempo.

La cremallera superior facilita cerrarla completamente, lo que protege el interior del polvo y la suciedad. Esto es clave cuando hablamos de ropa o calzado que va a estar meses sin usarse. Guardas las botas hoy y, cuando llegue el frío, las recuperas en buen estado, sin sorpresas.

Orden real en el armario sin ocupar más espacio

Más allá de las botas, esta caja tiene un punto fuerte que marca la diferencia ya que es apilable. Y esto, en la práctica, cambia por completo la forma de organizar un armario. Puedes colocar varias cajas una encima de otra sin miedo a que se hundan o se deformen. Esto permite aprovechar la altura de los estantes, algo que muchas veces queda desaprovechado. De repente, ese espacio vacío se convierte en una zona útil donde guardar ropa de temporada, mantas o incluso accesorios.

Además, al ser de tela con estructura, resulta más ligera y manejable que las típicas cajas rígidas de plástico. Se puede sacar, mover o reorganizar sin esfuerzo, algo que se agradece cuando haces cambios de armario. También es compatible con el sistema de armarios PAX de IKEA, aunque no es necesario tener uno para usarla. Funciona igual de bien en cualquier estantería, dentro de un canapé o incluso en un altillo.

Materiales resistentes con un enfoque práctico

Uno de los detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que acaban siendo importantes, es la calidad de los materiales. En este caso, IKEA apuesta por una combinación de poliéster (con al menos un 90 % reciclado) y plástico de polietileno, lo que aporta resistencia sin añadir peso extra.

La estructura interna, reforzada con conectores de polipropileno, es la que permite que la caja mantenga su forma incluso cuando está llena. No se hunde ni se deforma con facilidad, algo fundamental si vas a apilar varias. En cuanto al mantenimiento, no hay complicaciones. No se puede meter en la lavadora ni usar productos agresivos, pero tampoco lo necesita. Basta con pasar un paño húmedo para limpiarla o quitar el polvo con un cepillo. Es un producto pensado para durar sin exigir demasiado.

Diferentes tamaños para distintas necesidades

Aunque el modelo más popular es el de 34x51x19 cm, que tiene un precio de 12,99 €, la serie HEMMAFIXARE incluye otras opciones que permiten adaptarse a diferentes usos:

34x51x28 cm, más alta para prendas voluminosas por 1 euro más.

44x51x19 cm, algo más ancha por cuatro euros más.

69x51x19 cm, ideal para textiles grandes como edredones y por seis euros más.

Esto hace que no sea sólo una caja para botas, sino una solución completa de almacenaje. Puedes organizar todo el armario con el mismo sistema y mantener una estética uniforme, algo que también suma a nivel visual.

En definitiva, lo interesante de la HEMMAFIXARE no es sólo que puedas guardar las botas altas. Es que te permite olvidarte de ellas durante meses sabiendo que estarán bien, sin ocupar espacio innecesario y sin desordenar el armario. Y cuando vuelva el invierno, simplemente abres la caja, las sacas y listo. Sin arrugas, sin polvo y sin ese caos típico de cambio de temporada.