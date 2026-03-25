Fecha confirmada: Hacienda avisa de la fecha exacta en la que podrás hacer la declaración de la renta 2026

La campaña de la renta siempre llega antes de lo que parece. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya está mirando fechas, intentando recordar cómo se hacía el año anterior o buscando si este año hay algún cambio o una nueva deducción importante. De este modo conviene estar atentos porque para este 2026, al menos, el calendario ya está claro desde el principio y falta menos de lo que parece para que llegue la fecha en la que ya podrás presentar tu declaración de la Renta.

La Agencia Tributaria ha confirmado cuándo arranca la campaña correspondiente al ejercicio 2025, y también cómo se podrá hacer la declaración según el caso. Porque no todo es hacerlo por Internet, aunque siga siendo la opción más habitual. Además, para aquellos que no quieren esperar a esa fecha oficial, existe la posibilidad de adelantarse y comprobar cómo puede salir la declaración antes incluso de que empiece oficialmente el plazo. Algo que, visto lo visto en años anteriores, puede evitar más de un disgusto.

La fecha exacta en la que podrás hacer la declaración de la renta 2026

La fecha que hay que tener en la cabeza para la declaración de la renta de este año es el 8 de abril. Ese día se abre el plazo para presentar la declaración por Internet, que sigue siendo la vía más rápida y la que utiliza la mayoría de contribuyentes. A partir de ahí, el margen es amplio, dado que como en años anteriores la campaña se alarga hasta el 30 de junio, que será el último día para presentar la renta. Ahora bien, lo de dejarlo para el final suele ser mala idea ya que como suele ocurrir siempre si esperamos al último momento es posible que encontremos sistemas más saturados, citas agotadas y prisas innecesarias.

La opción de adelantar la renta antes de que empiece

Al margen de esa fecha que ya debes haber anotado, debes saber que antes de que arranque la campaña, Hacienda suele activar una herramienta que permite simular la declaración. Se llama Renta Web Open y, aunque no es el borrador oficial, sirve para hacerse una idea bastante aproximada. Básicamente, introduces tus datos y ves cómo podría salir la renta.

No es definitivo, porque no incluye la información fiscal real que tiene Hacienda, pero sí permite anticiparse de modo que si te permite saber si probablemente te tocará pagar o si, por el contrario, saldrá a devolver. Y eso, aunque parezca poca cosa, cambia bastante la forma de afrontar la campaña.

Las fechas si deseas hacer la declaración de la renta por teléfono

No todo el mundo quiere o puede hacer la declaración por su cuenta. Para esos casos, la Agencia Tributaria mantiene el servicio telefónico, que sigue siendo bastante utilizado. Eso sí, aquí hay que distinguir entre pedir cita y hacer la renta como tal. La cita se puede solicitar desde el 9 de abril y hasta el 29 de junio. Pero las llamadas para confeccionar la declaración no empiezan hasta el 6 de mayo, y se mantendrán hasta el 30 de junio. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Hay quien pide cita pensando que le van a llamar al día siguiente y luego se encuentra con que hay que esperar.

También puedes hacer la declaración de forma presencial

Aunque cada vez se hace más online, la atención en oficinas sigue estando ahí. Y para muchos sigue siendo la opción más cómoda, sobre todo si hay dudas o situaciones algo más complejas. En este caso, las citas para acudir en persona se podrán solicitar desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio. Y la atención presencial comenzará el 1 de junio, también hasta el final de la campaña. Como suele ocurrir, las primeras citas vuelan. Así que si alguien tiene claro que quiere hacerlo en oficina, lo mejor es no dejarlo demasiado.

Cómo pedir cita para la renta 2026

Para la renta por teléfono o presencial, pedir cita es obligatorio. Se puede hacer por Internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o por teléfono. Los números habilitados son el 91 535 73 26 y el 901 12 12 24 para el sistema automático. También están disponibles el 91 553 00 71 y el 901 22 33 44 para el servicio específico de cita. No es complicado, pero sí conviene hacerlo con algo de margen.

En definitiva y sobre el papel tres meses para hacer la declaración parece que son muchos y la verdad es que lo son, pero el problema es cómo se reparte, ya que muchos contribuyentes esperan hasta el final, otros no revisan bien el borrador, y al final se acumulan las prisas. Por eso, cada vez más gente opta por adelantarse, mirar el simulador y dejar al menos claro por dónde van los tiros. Porque al final, más allá de una fecha y herramientas, la renta siempre es lo mismo: cuanto antes se tenga controlada, mejor. Y para ello, tener el calendario claro desde el principio ayuda bastante más de lo que parece.