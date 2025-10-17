El fracaso de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, anunciado por la CNMV el jueves por la noche, supone el segundo intento fallido del banco que preside Carlos Torres por hacerse con el dirigido por Josep Oliu tras el de 2020. Y deja en el aire el cargo de Torres, que tendrá que rendir cuentas ante sus accionistas por este resultado después de una campaña comercial y publicitaria sin precedentes.

Como ha venido informando OKDIARIO, la OPA sobre el Sabadell se había convertido en una cuestión de pura cabezonería del presidente del BBVA. Ya desde que Oliu rechazó la propuesta amistosa en mayo del año pasado, Torres se empeñó en hacerse con el Sabadell como fuera y lanzó una OPA hostil de muy difícil éxito y a un precio demasiado bajo.

Más tarde tuvo dos grandes oportunidades para retirarla sin sufrir desgaste por ello: las condiciones del Gobierno que le impedían fusionar los dos bancos durante al menos tres años y la venta del británico TSB por el Sabadell al Santander (que reducía el tamaño del banco opado). Pero decidió seguir adelante pese a todo, e incluso aseguró en el folleto de la OPA que tendría sinergias (ahorros de costes) durante esos tres años sin fusión, algo imposible.

Cuando vio que la oferta no tenía visos de prosperar -entre otras cosas, porque los accionistas del Sabadell tendrían que pagar impuestos, como desveló este periódico-, Torres subió el precio pese a haber negado hasta entonces que lo haría. Pero la subida fue pírrica, de un 10%, y no suponía un mayor coste de capital para el BBVA al cambiar la parte en efectivo por acciones. Quiso pagar barato y lo ha pagado caro.

Torres queda tocado

En esa espiral, lanzó una campaña de publicidad costosísima y puso a la red a trabajar exclusivamente para captar accionistas del Sabadell, hasta el punto de suspender los objetivos comerciales. E hizo llamar a los gestores de banca personal a todos sus clientes para preguntarles si tenían acciones del banco catalán. Una estrategia que también ha resultado un desastre.

Muchos en el mercado achacan esta obstinación porque «no puede fallar dos veces en el mismo objetivo». Y es que el fracaso de 2020 también fue culpa de Torres, por querer pagar menos de lo que había acordado inicialmente con Oliu, como también ha contado OKDIARIO.

Todo lo cual deja muy tocado a Torres, que este viernes se empleará a fondo en explicar a los analistas y la prensa que el BBVA es un proyecto magnífico en solitario y que no le hace falta el Sabadell. Entonces, no se entiende tanto empecinamiento. Y más de un fondo de inversión accionista de su banco se va a cuestionar su continuidad. A su favor tiene que queda mucho para la próxima junta de accionistas.

La estrategia de Oliu vence

Por el contrario, Oliu ha mantenido siempre su estrategia de defensa de que el Sabadell valía mucho más de lo que pagaba la OPA, que ésta no tenía prima de control y que las previsiones del BBVA para la operación no tenían ningún sentido. El Sabadell ha ganado claramente la batalla de la comunicación.

Y además, hizo la jugada maestra de TSB que le permite pagar un megadividendo de 2.500 millones y situar la remuneración al accionista a años luz de la del BBVA. Un argumento que también ha pesado mucho en el fracaso de la OPA. «Esta OPA nació muerta y sólo falta que la entierren los accionistas», aseguró Oliu. Palabras proféticas.