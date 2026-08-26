Nvidia supera las expectativas: el gigante de EEUU logra duplicar sus ventas y dispara el beneficio más de un 130%

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, ha vuelto a superar las previsiones del mercado. La compañía estadounidense, líder mundial en chips para inteligencia artificial, anunció este miércoles los resultados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2027 (cerrado el 26 de julio de 2026) con cifras récord que confirman el imparable impulso de la demanda de infraestructura de IA.

La facturación ha alcanzado los 96.200 millones de dólares, un incremento del 106% respecto al mismo periodo del año anterior (46.700 millones) y un 18% más que en el trimestre previo. Con ello, Nvidia ha logrado más que duplicar sus ventas interanuales, superando ampliamente las expectativas de los analistas, que apuntaban a alrededor de 92.000-92.300 millones de dólares.

El beneficio neto se ha disparado hasta los 59.700 millones de dólares, un crecimiento del 126% frente a los 26.400 millones del año pasado. El beneficio por acción diluido (GAAP) se sitúa en 2,46 dólares (frente a 1,08 dólares un año antes, +128%), mientras que el beneficio ajustado (non-GAAP) alcanzó los 2,22 dólares por acción, muy por encima de los 2,09-2,10 dólares que esperaba Wall Street.

El motor principal sigue siendo el segmento de Data Center, que ha generado 89.000 millones de dólares (+117% interanual) y ya representa cerca del 92% de los ingresos totales de la compañía. Este crecimiento está impulsado por la fuerte demanda de las plataformas Blackwell Ultra entre hiperescaladores, empresas y clientes soberanos. El margen bruto se mantuvo sólido en el 75,0%.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, ha destacado que «la IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está realizando trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables. Ahora, la computación es ingreso».

De cara al tercer trimestre fiscal, la compañía prevé unos ingresos de 108.000 millones de dólares (±2%), por encima de las estimaciones del mercado (alrededor de 104.000-105.000 millones). Nvidia no incluye en esta previsión ingresos de computación de Data Center procedentes de China.