El crucero más grande del mundo ya está en el mar y estos van a ser sus primeros viajes

El crucero más grande del mundo ya está listo para operar en 2026. El Legend of the Seas, como así se ha denominado a esta obra faraónica, tiene capacidad para albergar a más de 7.000 viajeros y cuenta con todos los lujos posibles, entre los que se incluyen cinco restaurantes, siete piscinas o un parque acuático incluido. La semana pasada pasó la prueba en Finlandia y comenzará a operar a partir del 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el crucero más grande del mundo.

El nuevo Legend of the Seas «es un barco tan monumental como los destinos que visita». Así define la página web oficial de Royal Caribbean, la línea más grande de cruceros del mundo, al que a partir de 2026 estará considerado como el crucero más grande del mundo. El pasado 2 de septiembre ya tocó mar en las pruebas realizadas en el astillero Meyer Turku, situado en Finlandia, y el próximo verano hará su viaje inaugural partiendo desde Barcelona. Esta línea tocará todos los puntos característicos de los cruceros: desde el Mediterráneo, pasando por Florida o Bahamas.

Así que el tercer barco de la clase Icon de Royal Caribbean ya es una realidad y comenzará a navegar durante el próximo verano en el Mediterráneo occidental con salidas previstas desde Barcelona y Roma. Durante los meses de noviembre, centrará sus actuaciones en las rutas por el Caribe occidental desde Fort Lauderdale y pasando por el destino privado Perfect Day at CocoCay, situado en las Bahamas. Durante el verano de 2026 recorrerá prácticamente todos los puntos de la península, pasando por la Ciudad Condal, Mallorca, Alicante o Málaga.

Así es el crucero más grande del mundo

«Presentamos Legend of the Seas, la tercera entrega que lleva todo lo que amas de Icon of the Seas al siguiente nivel. Aumenta la emoción y disfruta de las vacaciones más audaces en el Mediterráneo, aventurándote en un barco tan monumental como los destinos que visita». Así presenta la página web oficial de Royal Caribbean el crucero más grande del mundo, que cuenta con todo tipo de lujos a bordo.

Antes de hablar de actividades o restaurantes, hay que poner encima de la mesa las características técnicas que le hacen ser el crucero más grande del mundo. El Legend of the Seas desplazará más de 250.800 toneladas brutas y cuenta con 365 metros de eslora y 50 metros de manga. Tiene una capacidad máxima para transportar a 7.600 pasajeros y la tripulación estará compuesta por 2.350 tripulantes. También cuenta con 18 cubiertas, 22 ascensores y un parque acuático.

El Legend of the Seas también cuenta con la mejor oferta gastronómica posible, con cinco restaurantes que ofrecerán comida de todas las partes del mundo. Por lo que respecta al entretenimiento, resalta un nuevo parque acuático de la categoría 6, simuladores de surf, una pista de patinaje sobre hielo, un lugar para practicar deportes de aventuras e incluso un escape room. En su interior también contará con todo tipo de espectáculos y opciones de juego.

Los viajes del crucero más grande del mundo

«Elija entre los espectaculares cruceros por el sur y el oeste del Caribe, ambos con paradas en el galardonado Perfect Day at CocoCay. Hará su viaje inaugural en el verano de 2026 desde Barcelona, España, y en el invierno de 2026 desde Fort Lauderdale, Florida», cuentan en su página web, donde ya tienen a la venta los billetes para los diferentes destinos de 2026, que son los siguientes: