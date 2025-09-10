Una española que trabaja en Finlandia cuenta la verdad sobre su jornada laboral y las redes estallan: «¿Vives aquí?»

Una española que trabaja como arquitecta en Finlandia se ha hecho viral tras contar cómo es un día a día trabajando para una empresa de arquitectura en Helsinki, la capital del país. Un gran número de usuarios en las redes sociales también han opinado sobre la jornada laboral de esta trabajadora, que entra a las 8.00 horas y sale a las 16.00 horas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo es una jornada laboral en Finlandia.

Es un clásico de nuestro país: los jóvenes altamente cualificados que tienen que marcharse al extranjero para poder aspirar a los sueldos que merecen. Muchos españoles buscan un futuro mejor en el norte de Europa y este es el caso de Nerea Bartolomé, una arquitecta española que desarrolla su talento en una empresa de arquitectura ubicada en Helsinki, la capital de un país en el que el sueldo medio, según el instituto de estadística finés, está comprendido entre 3.600 y 4.000 euros al mes.

Nerea se ha hecho viral en las redes sociales tras publicar un vídeo en el que narra cómo es un día de trabajo en Finlandia y la jornada laboral que realiza trabajando como arquitecta. El vídeo cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios de personas sorprendidas por la diferencia entre la cultura de trabajo en Finlandia con respecto a España. La verdad es que el vídeo tiene lo suyo y se manifiestan las claras diferencias entre ambos países.

La jornada laboral en Finlandia

«Te enseño un día en mi vida como arquitecta en Filandia». Es el titular del vídeo publicado en la red social TikTok en el que @nereabartolome hace un repaso a cómo es un día de trabajo en Helsinki. En su perfil de las redes sociales también cuenta otras curiosidades sobre cómo es vivir en uno de los países más fríos de Europa.

«Estamos a 13 grados y no hace frío», comienza diciendo cuando amanece en el balcón de su casa antes de poner rumbo al trabajo. De camino a la empresa de arquitectura, cuenta que actualmente amanece a las 05.30 horas y anochece a las 21.30 horas, aunque esto cambiará conforme se acerque el invierno. «En breves estaremos sumidos en la oscuridad», dice mientras hace su primera confesión relacionada con la poca gente que puedes encontrar en la calle, aunque las temperaturas sean óptimas. «A veces siento que estoy sola en este país o que estoy en una especie de realidad virtual en la que no hay nadie por la calle», dice.

Ya en la oficina, Nerea hace un tour por su centro de trabajo aprovechando que sus compañeros se han ido a comer a las 11.30 horas y pone el foco en la sala de silencio que hay instalada en el centro de la oficina. «Te metes aquí dentro y no escuchas nada, ni de lo que pasa fuera, ni nadie te escucha a ti. Es muy útil. Si algún día me da un ataque de pánico, la utilizaré», cuenta.

Después se desplaza a su escritorio para contar cómo es su día a día de trabajo cuando no está en una obra. «Me envían planos y me dedico a analizarlos y a decidir cómo se puede hacer mejor», cuenta mientras muestra cientos de planos que tiene pendientes por analizar.

Ya en casa, da detalles de cómo es una jornada laboral en Finlandia. «Salgo a las cuatro y en este país, si sales a las cuatro y un minuto, ya estás fuera y nadie te mira mal, ni al revés», cuenta. «Todo lo contrario, si te ven trabajando un minuto más, te dicen: ‘¿vives aquí?’», cuenta sobre las diferencias entre una jornada laboral de España y otra de Finlandia. Esta anécdota sobre la puntualidad al abandonar el puesto de trabajo ha creado una gran controversia entre los usuarios que han visto el vídeo, al igual que la jornada laboral de ocho horas, con el descanso pertinente para comer remunerado.